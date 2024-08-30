中高齡上班族平均花2.7年才重返職場 七成六有經濟壓力

根據1111人力銀行30日發布的最新調查顯示，年屆中高齡的上班族，在職場上壓力最大的部分在於擔心中年失業找不到工作81.9%、轉職機會少70.0%、能選擇的工作少61.8%、擔心被裁員/資遣48.0%，以及體力無法支撐工作強度46.3%。

此外，調查還發現，中高齡上班族一旦離開工作崗位，平均要花2.7年才能重新回到職場，而多數中高齡上班族想回到職場主要是因為生活經濟壓力76.2%、不想與社會脫節56.8%、尋找生活重心44.3%，以及保持身體勞動40.8%。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，根據經濟部的統計數字，台灣有超過900萬的上班族服務於中小企業，但中小企業的平均壽命卻只有13年，對多數上班族來說，想要在一間公司安穩做到退休相當不容易，而中高齡上班族面臨包括生理上的體力衰退，與心理上職業生涯倒數的雙重壓力，最擔心的就是被迫離開職場後，再也回不去，也因為在職場上打拚多年，職位、薪資多數優於產業平均，有意轉換跑道，或是想從零開始，適應難度都比年輕族群更高，

曾仲葳表示，面對超高齡社會，立法院7月初也三讀通過《中高齡者及高齡者就業促進法》修正條文，以及《勞動基準法》第54條的修正案，明定勞雇雙方得協商延後「強制退休年齡」，這樣的修法趨勢與先進國家不謀而合，除了保障中高齡就業的機會，更希望促進中高齡的勞動參與。

曾仲葳還提到，中高齡上班族也有不少就業優勢，這群職場壯世代擁有豐富的人生閱歷與工作經驗，可以有效提升工作效率，也因為在職場上打滾多年熟悉職場規則，再度投入工作，無論是配合度、穩定性都會更高，對企業主來說，是可以立即上線的即戰力，想要掌握中高齡族群投入就業市場的趨勢，建議企業主也可以透過職務再設計、彈性工時等策略，營造更友善的工作環境。

上述「中高齡就業壓力調查」問卷，是1111人力銀行自2024年8月12日至8月28日，針對1111人力銀行45歲以上求職會員進行立意抽樣調查，有效樣本數1,062份。