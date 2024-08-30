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少走40年彎路？她財金系畢業捨金融業 當保全「步調適中」心滿意足

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享她當保全的兩段經歷。圖／Ingimage
一名女網友分享她當保全的兩段經歷。圖／Ingimage

保全」是一個讓人既熟悉又陌生的工作，它真正的工作內容究竟是什麼呢？一名女網友發文分享當保全的兩段經歷，雖然第一段「步調超快，完全忙不過來」，但第二段步調適中，工時長卻做得很開心，覺得很適合她，「可以讓我邊調養身體邊賺錢，而且還離家裡很近。」

一名女網友在Dcard發文，表示自己是今年應屆畢業生，國立科大財金系畢業，雖然考了不少金融證照，但對金融業完全沒興趣，所以跑來當保全。原PO表示，很多人對保全的印象是坐在公寓大樓登記人員往來和包裹收取，事實上不只有這樣，「保全其實分很多種」，上述那種更多是科技公司的保全。

原PO表示，她在台積電做過兩三天的保全，女生通常不用巡邏，只要當安檢人員，薪水4萬2，但「步調超快」，完全忙不過來。原PO第二天因為臉色蒼白被叫去關心，最後只能早退回家休息調整狀態，第三天她就因其他因素被辭退了。原PO承認「幸好被辭退，不然那裡我真的一秒都待不下去」。

原PO第二份工作一樣當科技業的保全，薪水3萬8，雖然少了4千，但她花錢買到了「快樂」，這裡步調適中，雜事不多也不少，都在忙得過來的範圍，而且可以滑手機。原PO表示，就算這裡一天工時高達12小時（7:00-19:00），她也做得很開心，基本上只有8:30到17:30比較有人，其他時間完全不用做事，可以滑手機或看書，讓原PO直呼：「一畢業就能領到這樣的薪水我也心滿意足了。」

原PO承認，目前沒有其他想做的工作，沒意外的話應該會做3到5年，存夠錢再想要幹嘛。原PO補充，她們公司薪水在保全界算中間值，推薦待業中或要考公職的人不妨考慮看看，「有大把的時間讓你讀書外還有一筆收入」。

此文一出，不少網友同意原PO，表示當保全確實不錯，「我同意，我現在也是當保全，很多人都說什麼沒未來，欸拜託，當基層人員不管做什麼都沒未來好嗎」、「當過保全也是在一個涼缺，爽是爽真的沒啥事，但是工時很長一天要被綁12小時」、「保全真的很看點，好的點真的很爽，事情不到非常多」、「部分公司自聘的警衛也許也不錯」。

也有網友分享當保全的經驗，提醒謹慎選擇崗位，「以前斷斷續續當過幾次保全，但時間太長受不了，除了銀行保全做了8個月比較久一點。社區保全最機車，一堆機車的住戶要求這要求那，一天上班12小時3萬5月薪根本沒自己的時間，下班回家只能吃喝睡而已。日班8小時3萬月薪以上月休8天還勉強可以做⋯其它都不要比較好」。

保全 職場 金融業

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