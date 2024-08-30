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「白紙」錯了嗎？提問太多被開除 實習律師嘆沒勇氣找下一間

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友原是實習律師，因「提問太多」遭到老闆開除。圖／Ingimage
一名男網友原是實習律師，因「提問太多」遭到老闆開除。圖／Ingimage

職場新人在實習期因不熟悉工作內容，經常會向主管或前輩提問。一名男網友發文訴苦，他原本是實習律師，工作態度認真，但因「提問太多」遭到老闆開除，讓他無奈嘆訴：「真的很難過，恐怕沒有勇氣再繼續去下一間事務所實習了」。

一名男網友在Dcard發文，表示自己是實習律師，只來三周，職缺算是接上一個受僱律師的業務，雖然覺得老闆把實習律師當受僱在用，但他很認真在學習，一直反覆看前輩的書狀、很認真在掌握案件、時不時徵詢老闆意見，也很盡力審查客戶契約問題，但很不幸的，原PO並沒有達到要求。

原PO老闆坦言，沒有時間指導他，因為原PO「提問」次數實在太多了，他也質疑，實習律師不就是一張白紙嗎？不問清楚的話，萬一出包了，幫他擦屁股不是更麻煩嗎？原PO無奈表示，人生第一次求職就被勸退「真的很難過」，恐怕沒有勇氣再去下一間事務所實習了。最後原PO詢問網友，「這種情況在實習律師身上算是正常的嗎？」

此文一出，不少網友認為新人沒經驗，提問多正常，「一開始什麼都不會很正常啊，誰不是這樣過來的？你老闆如果不想教人，應該請個有經驗的受僱，而不是實習，不要自責，在這裡你也學到了東西，心態放輕鬆去找下一間實習吧」、「正常啊，誰考上前就會寫狀的（有先當法務或書記官之類的除外，有問題的不是你」、「說真的誰不是一張白紙呢 ，用邏輯來講真的就白紙啊」、「沒事，是你老闆的問題，這是雷所的特徵」。

也有過來人分享經驗，鼓勵原PO繼續嘗試，「我那時候剛來一個月幹了一大堆蠢事，只能說這行業真的很多眉眉角角，剛來不會都是正常的，反正很多地方都在找實習律師，你值得更好的地方」、「我一開始也是連陳報狀都不會寫，每次寫狀都被老闆改到很崩潰，但新事務所的主管知道我的實習狀況，並沒有放生我，我主管也是非常認真地幫我改狀紙」、「我朋友第一間也是讓他壓力超大，換一間直接正常起來」。

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