快訊

年輕夫妻鬧離婚！不爭百萬名牌包「卻搶13隻寵物龜撫養權」：有6位數身價

「請假說」以退為進？小草動員挺柯文哲 民眾黨內疾呼設接班制

熊本知事造訪神祕 台積日本3廠在北九州？

面試即演戲？他疑惑如何「包裝」自己 過來人：兩特質很重要

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友發文詢問，如何讓面試官覺得他「會包裝」、「會做人」呢？圖／Ingimage
一名男網友發文詢問，如何讓面試官覺得他「會包裝」、「會做人」呢？圖／Ingimage

面試時，除了要展現自己能力外，個人特質也是重點。一名男網友發文詢問，稱自己跨考去面試電資行業的工作，如何讓面試官覺得他「會包裝」、「會做人」呢？要怎麼把面試當作演戲，「演」到每個人都很舒服？

一名男網友在Dcard發文，表示最近面臨畢業，很多人說「會包裝」、「會做人」比你的學歷、經歷、成績都重要，因此請教網友：「什麼叫做會包裝、會做人呢？」

原PO舉例，他一個「跨考仔」去面試FW（韌體工程師）、IT（資訊科技）職位，考基本觀念、解題、人格特質、應對進退、單純看誰觀念好、主管喜歡什麼類型的人，一個觀念普通甚至偏弱的人，「要怎麼讓面試官願意收你？」，原PO最後詢問這種能力在碩班如何訓練，把面試當作演戲，演到每個人都舒服？

此文一出，不少過來人分享經驗，提出「積極性」和「合作性」特質很重要，「之前去投IT實習，我覺得表現出積極性跟合作性很重要，每個面試官看的東西，比重都不太一樣，但這兩項算是通則，再來就是怎麼把你有的東西講成他想聽的，這能力meeting應該也可以訓練，在你這禮拜產出進度很少的時候，怎麼報告給教授，讓他覺得你沒在混，投其所好的概念吧，換成面試就把教授喜歡換成公司理念」、「有禮貌、識時務，通常貴人運會比較好，很重要」。

也有網友表示最重要還是基本的知識，包裝只是錦上添花，「包裝跟做人是錦上添花，你當然還是要有最基本的知識。譬如你想展現『解決問題的能力』跟『積極性』，那至少知道韌體有一堆考古題可以先準備且你會去看，以及如果夠積極的話應該早就有一些修課或實習的紀錄。如果有這樣的背景然後答個50%的正確率，我從面試官的角度就覺得可能還可以培養看看，所以說包裝還是要有所本」。

不過也有網友覺得，面試都先看包裝，進去才看做人，「面試都馬先看會包裝，進去就看誰會做人，遇過來兩個專業差不多的應屆新人，一個很閉俗內向，另一個外向、喜歡聊天、油條，學長姐基本上都對外向的好，儘管外向的有時候很沒禮貌，反而內向的很彬彬有禮」。

職場 面試

延伸閱讀

拓展人脈又可加薪…他想讀在職專班憂「學費丟水溝」 網：挺賺的

面試工作用「這五點」判斷公司雷不雷！作家：天花板高低有玄機

重考「只」上中字輩電資…北一生難過沒頂大 網安慰：人生就是這樣

新公司Call前東家打探底細…她傻眼「明明沒留電話」 過來人教戰1招

相關新聞

面試即演戲？他疑惑如何「包裝」自己 過來人：兩特質很重要

在面試時，除了要展現自己能力外，個人特質也是重點。一名男網友發文詢問，稱自己跨考去面試電資行業的工作，如何讓面試官覺得他「會包裝」「會做人」呢？要怎麼把面試當作演戲，「演」到每個人都很舒服？

科技業裁員給300萬大禮包 該爭取優離？人力銀行這麼看

受惠AI躍進，科技業的工作機會炙手可熱，卻也有業者同步進行優離優退大換血，就有網友在社群平台發文詢問「給你300萬你願意...

高鐵近期將開上百職缺 年終獎金曝光

根據台灣高鐵公司統計，截至今年8月，已招募新進人員高達429位，近期預計開出上百職缺。且自2014年起，辦理大學生暑期體...

得罪所有人！前同事嗆「工作隨便找都5萬」 結局反轉超解氣

在職場上，若遇到習慣偷懶的同事，往往會讓人感到身心俱疲。一名女網友在Dcard透露，前同事在職時，經常給大家添麻煩，離職前還大聲...

羨慕空服員爽爽到處飛？她曝工作辛苦內幕：玩樂時間「用生命力擠出來」

不少人可能會羨慕空服員有光鮮的外表、優渥的薪資，還能全世界到處飛，近日有網友在Dcard以「空服員你可能不知道的一面」為題發文，分享自己作為空服員的工作內容，表示自己也曾以為空服員不過是高級空中服務員，實際錄取、通過受訓後才發現並非如此。

靠實力進半導體…比不上洗學歷爽領高薪？網搖頭：心存僥倖必翻車

半導體產業是許多台灣人夢寐以求的工作，但進到產業後，學歷和能力哪個更為重要呢？一名男網友發文，表示自己兩位朋友，一位靠學歷進公司「爽領」超高年薪，而靠實力的朋友卻只是勉強上岸，發文感嘆：「站在風頭上，豬也會飛上天」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。