快訊

明起水氣增多！這日開始全台濕答答 珊珊颱風未來路徑曝光

涉收賄關說放寬京華城容積率 應曉薇移送北檢複訊

暱稱「教父」…台大病理科元老級人物侯書文傳逝世 享耆壽95歲

得罪所有人！前同事嗆「工作隨便找都5萬」 結局反轉超解氣

聯合新聞網／ 綜合報導
在職場上，若遇到習慣偷懶的同事，往往會讓人感到身心俱疲。示意圖／ingimage
在職場上，若遇到習慣偷懶的同事，往往會讓人感到身心俱疲。示意圖／ingimage

在職場上，若遇到習慣偷懶的同事，往往會讓人感到身心俱疲。一名女網友在Dcard透露，前同事在職時，經常給大家添麻煩，離職前還大聲嚷嚷「這種朝九晚五的工作也只有3.5萬，我隨便找都5萬啦」，沒想到兩年後，對方看到原PO公司開出職缺，竟想厚臉皮的再次應徵。

原PO表示，她所在的部門是1位小主管搭配3至4位助理，小主管雖然只大她們3歲，但人非常好，平時會關心大家的工作狀況並細心教導，偶爾還會請同事們吃下午茶。前同事卻是一位「大麻煩」，剛入職沒多久，就在公司電腦下載電動遊戲，害得小主管被數據部罵。

原PO指出，前同事每天上班都在偷玩手機或打瞌睡，因此常常做錯報表，增加其他助理的工作量。後來，小主管交代前同事在下班前完成某項任務，對方卻大爆走，怒罵「你一定要現在才講嗎？我的時間很寶貴」，小主管則強調，該任務屬於前同事的工作範疇，且早已告知截止期限，但對方仍大吼「我就很忙，哪有時間做？那我不幹了！我要離職」。

結果小主管立刻走回座位，將離職單拿給前同事，對方當下愣住後，礙於面子還是簽下名字，並大聲嚷嚷「這種朝九晚五的工作也只有3.5萬，季獎金也才幾千塊錢而已，我隨便找都5萬啦」，再嗆其他同事都是「老闆的打工仔」。

然而，在事隔兩年後，剛好有位女同事請育嬰假，公司便決定再應徵一名助理，沒想到前同事竟跑來私訊原PO，詢問公司是否有開職缺，並抱怨外面的薪資很低、加班沒有加班費、主管個性不好等。看到對方如此厚臉皮，原PO則氣得直回，「關我什麼事，我們什麼人都缺，就是不缺你！」

貼文一出，許多網友表示，「每次聽到都覺得真的有這麼瞎的人喔」、「聽到小主管的風評，讓我都想跳槽了」、「超傻眼，好主管真的很重要！感覺部門感情很好」、「妳回他的話實在是棒」。

還有其他過來人分享痛苦經驗，「我們也遇過類似這種人，常常自己該做的事沒做，一天到晚打手遊、打瞌睡，都是其他同事幫善後」、「我也是…直到今天都還在問我智障問題，例如mail要打什麼」、「被問過怎麼解壓縮」。

Dcard 主管 同事 離職

延伸閱讀

訊息狂炸群組！女改路考時間不成 怒罵詛咒無辜駕訓學員「撞到重考」

最催淚私房菜！84歲父晚年喪子 她分享一鍋滷牛肉惹哭眾網友

法庭上相認是同窗！法官盼竊賊「好好做人」 他羞愧痛哭10年後現況曝光

成員互毆、扯髮...大陸女團再爆「隊內三角戀」 小三竟是同團隊員

相關新聞

得罪所有人！前同事嗆「工作隨便找都5萬」 結局反轉超解氣

在職場上，若遇到習慣偷懶的同事，往往會讓人感到身心俱疲。一名女網友在Dcard透露，前同事在職時，經常給大家添麻煩，離職前還大聲...

羨慕空服員爽爽到處飛？她曝工作辛苦內幕：玩樂時間「用生命力擠出來」

不少人可能會羨慕空服員有光鮮的外表、優渥的薪資，還能全世界到處飛，近日有網友在Dcard以「空服員你可能不知道的一面」為題發文，分享自己作為空服員的工作內容，表示自己也曾以為空服員不過是高級空中服務員，實際錄取、通過受訓後才發現並非如此。

靠實力進半導體…比不上洗學歷爽領高薪？網搖頭：心存僥倖必翻車

半導體產業是許多台灣人夢寐以求的工作，但進到產業後，學歷和能力哪個更為重要呢？一名男網友發文，表示自己兩位朋友，一位靠學歷進公司「爽領」超高年薪，而靠實力的朋友卻只是勉強上岸，發文感嘆：「站在風頭上，豬也會飛上天」。

「台北薪水羞辱人」女友找36K行政職屢碰壁 他嘆：每次勸都吵架

現代人求職除了要挑選適合自己的公司外，仔細審視自己的能力也尤為重要。一名男網友發文抱怨，稱自己女友畢業於英語系，因對工作要求太高的緣故，找工作三個月還屢屢碰壁，並表示：「說第一份工作要好好選，寧缺勿濫」。

餐飲業缺工？她打工一年決定「再也不做」 網共鳴：高工時高勞動不是最糟

最近常常能看到餐飲業缺工的相關報導，近日有網友在Dcard以「在餐飲業打工一年後，明白為何餐飲總是缺人」為題發文，分享了自己過去一年在健康餐盒店、自營速食店、小牌連鎖飲料店以及日本來台的拉麵店打工的心得，也從自己的角度分析了餐飲業招不到人的原因。

傳產沒裝冷氣找不到員工 網認同：鐵皮屋40度能待嗎？

炎炎夏日，若工作環境沒有冷氣，恐怕難以度日。先前有位網友發文表示，他到某傳統產業公司，發現對方有開冷氣，且老闆娘告訴他「現在沒開冷氣根本請不到人」，讓他驚訝表示「真的嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。