得罪所有人！前同事嗆「工作隨便找都5萬」 結局反轉超解氣

在職場上，若遇到習慣偷懶的同事，往往會讓人感到身心俱疲。一名女網友在Dcard透露，前同事在職時，經常給大家添麻煩，離職前還大聲嚷嚷「這種朝九晚五的工作也只有3.5萬，我隨便找都5萬啦」，沒想到兩年後，對方看到原PO公司開出職缺，竟想厚臉皮的再次應徵。

原PO表示，她所在的部門是1位小主管搭配3至4位助理，小主管雖然只大她們3歲，但人非常好，平時會關心大家的工作狀況並細心教導，偶爾還會請同事們吃下午茶。前同事卻是一位「大麻煩」，剛入職沒多久，就在公司電腦下載電動遊戲，害得小主管被數據部罵。

原PO指出，前同事每天上班都在偷玩手機或打瞌睡，因此常常做錯報表，增加其他助理的工作量。後來，小主管交代前同事在下班前完成某項任務，對方卻大爆走，怒罵「你一定要現在才講嗎？我的時間很寶貴」，小主管則強調，該任務屬於前同事的工作範疇，且早已告知截止期限，但對方仍大吼「我就很忙，哪有時間做？那我不幹了！我要離職」。

結果小主管立刻走回座位，將離職單拿給前同事，對方當下愣住後，礙於面子還是簽下名字，並大聲嚷嚷「這種朝九晚五的工作也只有3.5萬，季獎金也才幾千塊錢而已，我隨便找都5萬啦」，再嗆其他同事都是「老闆的打工仔」。

然而，在事隔兩年後，剛好有位女同事請育嬰假，公司便決定再應徵一名助理，沒想到前同事竟跑來私訊原PO，詢問公司是否有開職缺，並抱怨外面的薪資很低、加班沒有加班費、主管個性不好等。看到對方如此厚臉皮，原PO則氣得直回，「關我什麼事，我們什麼人都缺，就是不缺你！」

貼文一出，許多網友表示，「每次聽到都覺得真的有這麼瞎的人喔」、「聽到小主管的風評，讓我都想跳槽了」、「超傻眼，好主管真的很重要！感覺部門感情很好」、「妳回他的話實在是棒」。

還有其他過來人分享痛苦經驗，「我們也遇過類似這種人，常常自己該做的事沒做，一天到晚打手遊、打瞌睡，都是其他同事幫善後」、「我也是…直到今天都還在問我智障問題，例如mail要打什麼」、「被問過怎麼解壓縮」。