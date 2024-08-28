靠實力進半導體…比不上洗學歷爽領高薪？網搖頭：心存僥倖必翻車

半導體產業是許多台灣人夢寐以求的工作，但進到產業後，學歷和能力哪個更為重要呢？一名男網友發文，表示自己兩位朋友，一位靠學歷進公司「爽領」超高年薪，而靠實力的朋友卻只是勉強上岸，發文感嘆：「站在風頭上，豬也會飛上天」。

一名男網友在Dcard發文，表示自己有兩位朋友，一位朋友是學店洗到四大資工，實驗室很涼套個AI就寫出一篇論文，剛好遇到大徵才時期，直接進一線，「爽領」將近兩百萬的年薪，到現在還沒被裁員。而另一位學長「實力過硬」，選了精實的三年實驗室，因為太好用被留到三年半，出去找工作已經是寒冬，找了半年才勉強上岸，上的還是不是一線的重要部門。

原PO表示，結論是運氣最重要，其次碩士學歷、血統、能力，最後才是學士學歷，絕大部分的半導體工作都不看能力，追求能力者請去外商純軟（軟體業），想留在台灣科技業的就乖乖等下一次大風吹，「記得起風就要趕快衝進去卡位了」，並在最後感嘆：「站在風頭上，豬也會飛上天」。

此文一出，不少人也認為運氣很重要，「我說實在，運氣真的是很重要的，但是待人處事重要程度大於一切，其次才是實力，被內推過大概就知道我在講啥了」、「對企業來說，剛出來的可能都沒差多少，所以時機真的重要」、「運氣最重要，只能說朋友2選擇錯誤，但景氣如果處於（朋友）1、2只有1個人上的情況，那就是比較強的會上」。

但也有網友認為，實力也必不可少，心存僥倖不可取，「路遙知馬力，心存僥倖最後必翻車，除非強者過於驕傲，否則我實在不相信他會一直沒沒無聞，更何況他還是純血，外面廣大學長姐要罩也是先罩純血，起碼不會砸自己招牌，現在沒裁到，不代表以後就不會，如果一直心存著套模僥倖畢業的心態在公司打混，早晚被看破手腳」、「也要有基礎條件才能抓住機會」、「我只能說能力>>>>all，不要不信」、「放心，根據經驗最終學長也會進一線而且高薪。實力來自名聲」。