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「台北薪水羞辱人」女友找36K行政職屢碰壁 他嘆：每次勸都吵架

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友發文抱怨女友因對工作要求太高，求職屢屢碰壁。示意圖／Ingimage
一名男網友發文抱怨女友因對工作要求太高，求職屢屢碰壁。示意圖／Ingimage

現代人求職除了要挑選適合自己的公司外，仔細審視自己的能力也尤為重要。一名男網友發文抱怨，稱自己女友畢業於英語系，因對工作要求太高的緣故，找工作三個月屢屢碰壁，並表示：「第一份工作要好好選，寧缺勿濫。」

一名男網友在Dcard發文，表示自己女友不是台北人，畢業於私校的英文系，找工作快三個月了。女友要求工作簡單的「行政職」，薪水至少3萬6以上，而且是在台北的公司。原PO表示，女友求職之路屢屢碰壁，近期有錄取海運公司，薪水4萬3，但她覺得環境破爛、同事年紀較長、沒有年輕人、沒有相同話題、沒有發展性。

而另一間公司薪水3萬2到3萬5，環境乾淨，有年輕人，但要加班（有加班費），事情很多，可能要到晚上11點才下班，很難調薪且有業績壓力。原PO女友覺得，她自己長相不差、學歷不差，「憑什麼沒有符合她條件的工作」。

原PO表示，女友近期有面試長榮，但因沒有「正職工作經驗」，結果備取。原PO每天都跟女友說：「工作難度、工作量、薪水、環境、地點，這些指標不可能都符合需求，要有所取捨」，否則永遠都在找工作，不料每次都會吵架，女友發火抱怨「台北的工作怎麼都給這種羞辱人的薪水，光是繳完房租生活費，存個屁錢」，這樣她寧可不上班。

此文一出，立刻引起熱議，不少網友認為原PO女友不知足，不做看看怎知道合不合適，「沒有工作經驗，說話還這麼狂妄，台北的薪水羞辱人…那請她去中南部找工作啊」、「第一份有43，已經贏不少人了，不做做看，怎麼知道適不適合」、「人教人教不會，事教人一次就會，有些事情只能由社會來教」、「她怎麼會有自己學歷不差的錯覺」、「行政薪水怎麼可能會高，行政就是打雜的沒有專長跟專業」。

也有網友勸原PO，陪女友一起篩選工作，給予鼓勵，「首先對於勸她腳踏實地這件事你可以放棄了，如果她因為聽了你的話，做出了選擇，結果發生一些她不滿意的事情，或者工作上、人生上受挫等等的，你可能會成為被她歸結為原因的那個加害者喔，你能做的就是放下勸解的想法，你可以陪她一起篩選（過程中了解她想要的到底是什麼，釐清她夢想的樣子，以及之前那些她選擇刷掉的公司是因為什麼而放棄），再來就是在她受挫的時候給予鼓勵，相處溝通的方式是正向的回饋，但別把自己搭進去」。

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