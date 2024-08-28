餐飲業缺工？她打工一年決定「再也不做」 網共鳴：高工時高勞動不是最糟

最近常常能看到餐飲業缺工的相關報導，近日有網友在Dcard以「在餐飲業打工一年後，明白為何餐飲總是缺人」為題發文，分享了自己過去一年在健康餐盒店、自營速食店、小牌連鎖飲料店以及日本來台的拉麵店打工的心得，也從自己的角度分析了餐飲業招不到人的原因。

原PO分享，健康餐盒店的時薪較高，且提供員工餐，但是節奏很快，工作內容也比較粗重。由於健康餐盒的主要客群是上班族，因此動作要很快，用餐高峰期都是兩三百個便當起跳，稍有怠慢店長就會大發雷霆。而且店長常常讓新人做高難度的崗位，工作安排不合理。

自營速食店的工作相對輕鬆，但是制度相對不完善，常常要看老闆心情做事，原PO甚至遇到販賣過期食材還要員工在產品檢核表簽名的情況。

在原PO看來，在飲料店的工作較為自由，而且可以飲料喝到爽，但有低薪、沒有勞健保、沒有廁所、人手不足等問題。由於一個班次只有兩個人，忙碌時兩小時要做兩百多杯飲料，根本來不及。原PO還強調，沒有勞健保真的很危險，在飲料店每天都要搬超級重的熱水，若是受傷會沒有保障。

拉麵店是原PO最為詬病的一家，不但人手不足還要忍受老闆的脾氣，且老闆中文不好，溝通有障礙。原PO表示當時自己面試的是外場，但實際工作時還要在打烊後幫忙收內場絕大部分的東西，工作內容與面試時說的很不一樣。

原PO發現，這些餐飲業不是低薪就是高勞動，且不尊重員工也不願意培養新人，讓她下定決心以後不做餐飲業。

文章引來不少做過餐飲業的網友大吐苦水，「又累又只有基本時薪就算了，重點是餐飲業常常要搬重物，年輕還好，長期下來，對身體會有負擔，很多最後都去開刀」、「上班族下班就下班，餐飲業下班要把工作崗位洗乾淨。忙的時候炒到死，閒的時候巴不得你把整間店翻過來大掃除一番，更不要說職業傷害了，勞工權益根本擺飾」、「重點在於『兩段班』，讓人有近乎一整天都在工作的感覺，彷彿沒有自己的私人時間可以利用」。

也有網友認真分析造成餐飲業現況的原因，「隨著大學普及化，越來越少人畢業後想進去，缺工嚴重到最後什麼阿貓阿狗都得用。在找不到人的情況下，老闆通常會想辦法留住老鳥，老鳥也很明白現在的市場狀況，於是會越來越囂張。最後，新人來到一個高工時，高勞動，最糟的狀況是連同事、老闆都不太友善的職場」。