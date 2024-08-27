朋友找私人司機 他問「底薪6萬元」該去嗎？內行人揭2關鍵：千萬不要

高薪的工作人人都嚮往，一名網友分享，自己目前月薪約5萬元，近期大學好友因事業有成，每天行程瑣碎又懶得自己開車，問他有沒有意願當司機，底薪6萬元、周休二日，讓他相當猶豫。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「朋友請我去當他私人司機兼助理，該衝嗎？」為題，指出大學好友從事保險業務，因事業有成每天行程眾多，懶得自己開車，問他有沒有意願擔任司機，底薪6萬且周休二日，每天工時不一定，無勞健保、三節、年終獎金，未來會帶他上手自己的事業，介紹人脈且抽成無上限，讓他相當猶豫「該去嗎」？

貼文一出後，多數網友都勸退，紛紛表示「看你還要不要這個朋友」、「現在是朋友，以後叫他老闆，你跟他嘻嘻笑笑，他叫你不准笑，看你能不能接受？」、「朋友關係沒了，成上下關係，這就是代價」、「千萬不要，除非你想跟他絕交想很久了」、「高機率會少一個朋友，低機率會得到一個爽缺」、「工時無上限，表示你有可能整天都跟他綁在一起，而且朋友最好不要一起工作」。

此外，也有部分網友認為，沒勞健保等同沒保障，紛紛回應「這個沒有10萬不考慮吧，司機又兼助理，一人做兩人事，然後還沒勞健保，而且應該也沒有年假之類的」、「說為朋友想，然後不保勞健保？」、「沒有勞健保，確定是朋友嗎？」、「好雷的工作，沒福利沒保障，以後肯定還有各種情勒環節」。