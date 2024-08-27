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傳產沒裝冷氣找不到員工 網認同：鐵皮屋40度能待嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「現在傳產都裝冷氣了嗎？真的沒裝冷氣會請不到人嗎？」對此，多數人點頭表示，「天氣太熱，沒開冷氣會讓人受不了」。冷氣示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一名網友好奇「現在傳產都裝冷氣了嗎？真的沒裝冷氣會請不到人嗎？」對此，多數人點頭表示，「天氣太熱，沒開冷氣會讓人受不了」。冷氣示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

炎炎夏日，若工作環境沒有冷氣，恐怕難以度日。先前有位網友發文表示，他到某傳統產業公司，發現對方有開冷氣，且老闆娘告訴他「現在沒開冷氣根本請不到人」，讓他驚訝表示「真的嗎？」

一名網友在PTT發文表示，他先前去傳統廠那邊，發現廠房竟然有開冷氣，組裝、倉儲裡面有裝、跟現場開放空間NCT設備，有接風管吹師傅。因此他幽默跟會計說「董仔（老闆）今年有賺錢唷」，對方表示現在鐵皮工廠若不改善環境，連移工都不願意待下去，「根本請不到人」，讓原PO驚嘆「現在傳產這麼難請人的嗎？有老闆說明一下？」

對此，多數網友認同「合理啊，這個天氣這麼熱」、「鐵皮屋40度，不裝冷氣是月薪10萬？」、「沒裝冷氣你薪水要開多少？」、「不然你把辦公室冷氣關掉阿，看受不受得了，裝個冷氣會死嗎 ？要多少錢？」、「你不給高薪，不然你要去？」、「薪水爛、環境爛，為什麼不乾脆去找有冷氣的隨便幹？」、「適當的工作溫度真的很重要，沒有要你給員工爽爽18度，但過熱的氣溫是會影響體力消耗與專注」、「資方本來就該改善環境吸引勞工，你這種問法就沒把傳產當人看！」、「連便利商店都有冷氣可以吹了，這天氣沒冷氣請不到人不是很正常嗎？」

冷氣 月薪 薪水

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