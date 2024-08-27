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他發「台積電離職指南」教大家無痛離職 網友跪謝：寶典！

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名國立交通大學的網友在論壇Dcard上以「台積離職指南」為題發文，他表示有鑑於最近見到一堆上山文，需要下山的人越來越多，因此特別撰文來普渡眾生，教導大家如何在下山前拿回自己應得的錢，貼文一出引發網友熱議，紛紛直呼：「寶典！」

原PO透露，首先先跟副理提離職，過陣子部經理會約見面挽留你，若是心意已決，請開始計算離職前的薪水分紅最大化。

原PO認為，離職前要先把假請好請滿，因為以前怕請假會影響分紅考績，平時根本不敢請，所以像是非住院病假，一年15天全薪、15天半薪之類的都要計畫性的在離職前請完，另外由於勞基法規定六日也有算薪水，因此離職日建議挑禮拜一。

原PO指出，若要將離職分紅最大化，離職月份的挑選格外重要，依續為8月底、7月初、2月底或1月底離職最佳。因為台積的分紅，2月是發放去年Q4的1/2分紅，5月發放的是今年Q1的1/2分紅，8月發放今年Q2的1/2分紅，11月發放今年Q3的1/2分紅，7月月初發放去年Q1-Q4的1/2分紅，1月會發放年終2個月，因此離職的月份相當關鍵。

原PO提醒，離職系統按完後就無法進入公用碟，所有掛在身上的系統和單子會跑到副理那邊，所以要記得要跟副理討論交接事宜，或自己主動寄信給副理當作離職預告的記錄。

這篇貼文一出，迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感，紛紛表示「好爽，離職的人最大」、「最近可能有機會上山，但自知做不久，先存，謝謝哥」、「感謝，已收藏，雖然還沒上山」、「已收藏，原來彈休是這樣算」、「男友說，他待8年離開，覺得你這篇真的中肯」。

還有不少在職的台積人也回應「這對我們太有幫助了」、「推，快受不了了，撐了3年的飄過」、「先收藏感恩，上山5個月快到極限了」、「完全有感，太壓抑了」、「已加到台積電專屬收藏夾，未來可能需要」、「應該置頂，讓大家無痛離職」。

Dcard 台積電 離職

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