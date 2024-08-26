難怪持續缺人！護理師發高燒因滿床不能請假 網點頭：常聽到

「這輩子、下輩子都不要選擇去醫院做臨床護理師」，一名網友在論壇上如此訴說，原PO透露自己在鄉下的區域醫院上班，體會到護理環境很惡劣，尤其是近期有位護理師同事發高燒且身體極度不適，但是護理長表示因為滿床，無法准予病假，原PO也說自己遇過家人過世，卻被告知只准一天假，除此之外，上花花班（指畸形班表，可能出現小夜班後又接早班的情況）也被視為理所當然，讓原PO感嘆，「繼續關床，人力缺乏吧！基層人員的悲哀」。

原PO在Dcard以「心得分享 護理師的心酸」為題發文表示，自己踏入醫院擔任臨床護理師後，深深體會到護理環境很惡劣，不只初入職時不能違抗學長姐、主管的任何一句話，近期原PO更遇上一事，讓她奉勸大家不要去醫院做臨床護理師，此事是原PO的同事生病發高燒，而且身體也極度不舒服，護理長卻因滿床不准假，也下令不能讓值班護理長看見該名同事打針掛點滴。

同事的遭遇讓原PO直言，「請假人情壓力確實也很糟糕，如果主管不調人，直接縮減人力到時也會被其他同事講話」，並覺得自己本身的權益，不該默默地被這樣壓榨，更詢問網友有無檢舉成功的經驗。

原PO更補充自己也遇過家人過世，但礙於人力不足只能請一天假；倘若想出國放鬆，也不能請特休；另外，上花花班也不被認為不公，請生理假也不可能。文末原PO道出貼文中所述狀況都是「護理界的陋習」。

許多網友分享親身經歷或見識過的護理師抱病上班情況，「護理師真的都是要有無比寬闊的抗壓跟耐操性，才能支撐做下去。自己家人也是護理師，非常能感同身受妳所說的內容。自己發燒吊點滴狀況，很常聽到。沒關係，因為我是護理師，我希望我的病患都好好地出院。大夜班，前面忙死一整晚了，終於要下班了，阿長（護理長）一句，要開會喔，等到真的下班了已經是中午過後了」、「門診也是啊，我也很傻眼，為什麼咳到快要死了，為什麼不能請病假？然後還跟我說我請假要自己找人上班……」、「還記得疫情發燒到38.5度，阿長（護理長）叫我上班，一邊幫病人量V/S（生命徵象）一邊想吐，後來中午就被通報只好叫我回家」、「我確診發燒還是戴上N95外科口罩＋面罩，照樣上班」、「開完門診刀，隔天照樣上班，開的位置在腰那邊，在病房臨床根本不可能不走動，光是走路就要出力，上整天班下來，痛死」、「我之前有個學姐值大夜，後來跑去掛急診，心臟問題，大夜督導來生疏地幫忙發藥，阿長（護理長）卻什麼都沒說，也不給她請假」。

也有網友提醒，「妳去看勞基法，護理師適用勞基法，也有生理假、病假等」。