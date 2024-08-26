網曝長照機構工作「高護病比、班表造假」 這法條規定有申訴管道

日前有一名網友在論壇透露，最近接到安養中心的護理師面試通知，並在通知上列出工作內容，但是見紅就休的制度讓她起疑「長照機構住民在假日由誰顧？」老闆娘回覆是她自己顧，讓原PO感覺很奇怪，也質疑是否違法。網友們在留言區紛紛訴說擔任長照機構護理師的經歷，而根據《長期照顧服務法》，地方縣市政府「應建置陳情、申訴及調處機制，處理民眾申訴案件及長照服務單位委託之爭議等事件」。

根據台北市政府社會局網站，俗稱的「安養中心」被歸類在長期照顧機構中，而根據《老人福利機構設立標準》第16條，隸屬長期照顧機構的養護型機構，每20名住民至少要配1位護理師，若發生長照服務爭議事件時，《長期照顧服務法》指出，地方主管機關應設置申訴管道。

原PO在Dcard以「長照機構疑慮」為題發文表示，自己最近正準備面試，有天一間安養中心老闆娘透過電話詢問原PO有沒有意願面試該機構的護理師，並說工作內容是「負責抽痰、排藥、偶爾on NG（鼻胃管灌食）、中午協助餵飯」，接著提到休假是放週末、國定假日，也針對原PO「假日誰顧」的疑問回覆道，若原PO不在，她自己會顧，但是原PO上網查詢後確認安養中心的護病比至多1比20，直言，「不會很奇怪嗎？」文末原PO也請教是否有網友了解安養中心的工作內容。

不少網友分享自己在長照機構任職護理師的經驗，有人覺得輕鬆，但也有人表示遇過高護病比、造假班表，「我之前機構缺人力的時候，假日白班只有2個護理師，那時候1:48，有時候甚至超缺人力，假日1個人扛3層樓，總TOTAL 1:106，不誇張謝謝，所以機構常常會有AB班表，為的就是逃違規，不過，涼是真的涼，光是不用翻身、灌食、換尿布等疑難雜症，住民有問題就是直接聯絡家屬送醫這些，就整個蠻舒服的」、「我之前曾經到一個機構，做不到1個月我就離職了，我怕我做久了會失智，喔，對了，那家機構主管＋會計都是自己人，所以我都很怕他們有辦法竄改我們線上紀錄，而且還表明我們帳密必須公開」、「跟其他樓講的一樣，會有公版班表（評鑑用）跟私底下的班表，公版班表只要有人掛牌，符合排班原則不被抓到就不違法」、「我做過兩間，一間養護型、一間護理之家，超級黑，錢少雜事一堆，還有很多掛執照的，一班只有你一個護理師，其他班掛牌子，假日沒有護理師值班，都是照服員負責」。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線