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職場前員工變顧客惹人厭？ 網吐苦水：離職還要擺姿態

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友遇到餐飲店離職前員工刁難，一直指導他SOP，讓他十分無奈。示意圖／ingimage
一名網友遇到餐飲店離職前員工刁難，一直指導他SOP，讓他十分無奈。示意圖／ingimage

在工作過程中，往往會有不如意的事情發生，日前有位網友抱怨，他在連鎖餐飲業擔任工讀生，遇到了離職的前工讀生來用餐，對方用餐過程中，一直不停的指使他，尤其是在帶位時「以老鳥之姿詢問SOP」，讓原PO無奈表示「他也不是我直屬主管，這樣讓我感受不是很好」。

一名網友在Dcard發文表示，他在連鎖餐廳當外場工讀生，剛到職沒多久，近期服務一位客人時，對方一入座就說原PO哪個環節沒做好，讓他以為是熟客，跟對方說不好意思，但是客人又問「今天主管是某某某嗎？」接著又跟他要麥克風說「某桌有某人在找他」，講完之後就直接跑到廚房，後續還自己從吧台拿水壺加水，事後原PO才得知對方是前員工，除了菜色的份量加大外，帳單也有折扣。

對此，原PO坦言「這位前員工不是主管級，只是做比較久的工讀生，雖然不太需要服務什麼，但可能是我比較敏感，他這樣讓我的感受不是很好，尤其是入座被刁一下，對方也不是我的直屬主管啊」。

文章曝光後，許多網友共鳴「這種人把自己當什麼總部高官，一臉來視察的樣子，到處裝熟，還會一直凹東西，活像一個奧客，還以為這樣多有人緣」、「其實遇到這種人滿困擾的，通常會回前東家，代表之前人緣不錯，甚至有些還會去跟同事嚼舌根，說這個新來的人怎樣之類的」、「我也遇過這種人，都已經做好份內的事了，前員工還要直接跑進櫃檯指揮我」、「是在別的地方多沒存在感才要回前職場耍前輩派頭」、「回前東家沒問題，但刁難新人、在營業時間進到餐聽後廚超級奇怪啦」。

主管 職場 餐廳

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