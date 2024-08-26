勞動部祭青年跨域就業津貼 搬家+租屋補助最高領9萬

不少社會新鮮人因經濟考量不敢找離家太遠的工作，為了不讓距離成為就業阻礙，勞動部推出「青年跨域就業津貼」，提供異地求職的交通、房租、搬遷等補助，其中房租補助每月最高5000元，最長發給12個月；搬家花費實報實銷，最高補助3萬元，最高可領9萬元。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，剛畢業的社會新鮮人礙於經濟因素不敢找太遠的工作，怕生活開銷等負擔太大，勞動部為此推動「青年跨域就業津貼」，18至29歲或未滿18歲但已高中畢業的初次尋職本國籍青年，經公立就業服務機構推介至離家30公里以外地點，補助求職交通費每人每次500元，每年4次為限，情況特殊可到1250元；就業交通補助則每月1000至3000元不等，最長發給12個月；另有補助房租60%，每月最高5000元，最長發給12個月；搬家花費實報實銷，最高補助3萬元，幫助尋職青年穩定安心就業。

24歲的社會新鮮人的社工員小豪表示，自己從彰化埔心來到大學生活的台南工作，因為埔心的社福相關的工作機會較少，當時就決定當完兵後就要回熟悉的台南找工作，當時也留意青年跨域就業津貼，搬家有最高3萬元津貼，房租還能省6成且可連領一整年，確實大大減輕生活負擔，省下來的錢還可以還助學貸款，對異地新鮮人來說很有幫助。