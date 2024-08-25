快訊

MLB／繼續轟！大谷逆轉兩分砲 一棒助克蕭敗投轉勝投資格

1950年代美軍水上飛機計畫 為何失敗收場？

IBM中國將大裁員？千餘名研發和測試員工權限已遭收回

新公司Call前東家打探底細…她傻眼「明明沒留電話」 過來人教戰1招

聯合新聞網／ 綜合報導
面試示意圖。圖／Ingimage
面試示意圖。圖／Ingimage

面試有許多眉角要注意，然而近日一名女網友發文指出，新面試的公司竟然打給她的舊公司進行reference check（資歷查核），引起熱議。

原PO在Dcard表示，會進行資歷審核的公司其實不在少數，但她之所以會如此錯愕，是因為自己的履歷表上只寫了前公司的名稱，沒有留下任何前主管資訊、電話，不知道為何新公司會知道他們的聯繫資料，直接打過去後，才通知原PO。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「我遇過，覺得不被尊重」、「遇到主管錄取我後，去跟前公司主管打聽我的為人處世，知道這件事的時候心情很彆扭」、「企業應該要提供前離職人員的聯絡方式給面試者，也可以問問看該職缺的情況，前人為何離職」、「尊重員工的公司會告知招募流程，我之前遇到的還會提醒reference check在哪一個環節」。

也有網友表示，在履歷上乾脆只寫前公司的業務性質，如建設公司、行銷公司，不要把名稱寫出來，「要用就用，不用就拉倒！面試公司打去前公司幹嘛？就是因為薪水差、加班不給薪水、背黑鍋等原因，人才會想離職，後續的公司打電話問這些，是要繼續霸凌嗎？」

至於雇主是否可以向前公司探聽求職者資訊，104求職網指出，為符合個人資料保護法的規定，企業應在實施前取得應徵者的同意。業界實務上多是於應徵者前來面試時，即向應徵者告知需要實施的目的，並請應徵者於備妥的書面上簽署表示同意。

Dcard 人資 履歷表 求職 職缺 薪水 離職 面試

延伸閱讀

一存到錢就有意外支出？7千網友爆共鳴：中發票絕沒好事！

墾丁如何重獲生機？一票網友吐嘈「致命缺點」：先滾再說

未婚夫買房請姊姊當保人、遭要求「共同持有房產」！內行人苦勸：未來超麻煩

女兒攜孫返娘家遲遲不走…7旬夫婦驚覺有異 問1句話她秒淚崩揭實情

相關新聞

「薪水7萬也找不到人」 客運司機紛紛退休 人力拉警報

客運「司機荒」依舊嚴峻，客運業者普遍觀察，政府雖有祭出培訓、獎勵方案協助增補人力，但客運司機業別內容不討好，假日要輪班、...

新公司Call前東家打探底細…她傻眼「明明沒留電話」 過來人教戰1招

面試有許多眉角要注意，然而近日一名女網友發文指出，新面試的公司竟然打給她的舊公司進行reference check（資歷查核），引起熱議。

最低工資估漲4%…時薪、月薪累積調幅落差大 勞團憂成缺工肇因

勞動部9月4日將審議最低工資，根據往年審議默契計算，漲幅約4%，勞團表示，近年時薪累積調幅高達52.5%、與月薪落差大，...

LINE傳2字秒踩職場禁忌！新鮮人遭嗆：主管才能說

職場眉角多，一不小心就容易踩到地雷。一名網友分享，近期受主管之託，打一份資料傳到部門群組，寫下「麻煩大家留存」，沒想到對方竟跟她說「只有主管才能說『麻煩』」，讓她相當錯愕。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

大學沒畢業！他參加「產業新尖兵」職訓 當上AI工程師

人工智慧（AI）浪潮來襲，正改變全球的產業發展。為協助有意願投入AI產業的15歲到29歲失業、待業青年，勞動部的「產業新...

殯葬業好做嗎？過來人揭獎金可達上萬 嘆「活人比死人可怕」

對於許多人來說，「殯葬業」一直是很神祕的職業，真正的殯葬業究竟是什麼樣呢？一名網友發文分享，自己曾待過台北和高雄的殯葬業，揭開殯葬業工作的神秘面紗，並在最後直言：「活人絕對比死人還可怕，因為只有活人會找你麻煩」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。