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最低工資估漲4%…時薪、月薪累積調幅落差大 勞團憂成缺工肇因

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最低工資估漲4%…時薪、月薪累積調幅落差大 勞團憂成缺工肇因

中央社／ 台北24日電
「最低工資法」今年元月上路，首次的最低工資審議會將於9月4日登場。記者曾原信／攝影
「最低工資法」今年元月上路，首次的最低工資審議會將於9月4日登場。記者曾原信／攝影

勞動部9月4日將審議最低工資，根據往年審議默契計算，漲幅約4%，勞團表示，近年時薪累積調幅高達52.5%、與月薪落差大，應留意是否為造成現代產業缺工原因之一。

113年最低工資審議會議將於9月4日上午10時召開，這是最低工資法上路後首次召開的審議會議，勞動部長何佩珊日前指出，「調升是預定方向」，因此外界預期基本工資可望連9漲。

根據往年審議默契，消費者物價指數（CPI）全反映以及經濟成長率勞資共享，基本工資調幅約4%，最低工資審議委員會勞方委員戴國榮日前也呼籲，調幅應至少4%，才能帶動國內整體薪資成長改善低薪。

時薪累積調幅52.5% 勞團憂是缺工肇因

前總統蔡英文的8年任期內，基本工資月薪有8次調整，由上任前的新台幣2萬8元提升到2萬7470元，總調幅約37.3%，時薪則調整9次，由120元提升到183元，總調幅為52.5%。

戴國榮表示，時薪累積調幅52.5%，而月薪則是37.3%，相差15個百分點，時薪、月薪應該要連動，這樣才有一致性，

戴國榮說，依照現行基本工資換算，如果從事時薪工作，以一天8小時來計算，同樣做22天，時薪可以領到新台幣3萬2000多元，而月薪只有2萬7470元，中間差距將近5000元，可能讓更多人不願意從事月薪工作。

戴國榮提到，年輕人願意從事彈性工時工作，主因多數不喜歡朝九晚五，同樣22天，若時薪工作算下來比月薪高，可能也是造成缺工的原因之一，因此建議勞動部應該要進行研究。

工時縮減、照顧時薪工作者 時薪、月薪調幅脫鉤

觀察近8年的基本工資調整，過去有2次時薪、月薪調幅算是脫鉤，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，過去有很長一段時間，月薪的數額以工時來計算會等同於時薪，但後來有2次調整，使得時薪調幅會略高於月薪10個百分點。

第一次是因法定工作時數縮減，為了讓時薪差額追上月薪，因此民國96年時一口氣調整，讓時薪從66元調漲至95元；其次是102年為了照顧時薪工作，因此兩階段調整時薪數額，使得時薪調整的幅度比較大。

黃維琛說，時薪、月薪的累積調幅差距約在10個百分點，而後續審議陸續遇到時薪尾數進位或者是考量時薪工作者較辛苦等，也使得時薪的累積調幅越來越高、差距越來越大。

對於今年時薪、月薪調幅是否脫鉤來解決差距問題，黃維琛表示，最低工資審議包含應參採、得參採等指標，每一個指標都有當下必須顧慮的特殊情況，像是疫情期間就必須考慮內需產業跟製造業的景氣不同，因此尊重審議會委員的決定。

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