LINE傳2字秒踩職場禁忌！新鮮人遭嗆：主管才能說

職場眉角多，一不小心就容易踩到地雷。一名網友分享，近期受主管之託，打一份資料傳到部門群組，寫下「麻煩大家留存」，沒想到對方竟跟她說「只有主管才能說『麻煩』」，讓她相當錯愕。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「只有主管才能說『麻煩』」為題，指出自己是社會新鮮人，近期主管交代她打一份資料，她完成後傳到部門LINE群組，寫下「各位同仁好，這是公司資料，未來可能會用的到，麻煩大家留存！謝謝！」。

這名網友進一步說明，沒多久就收到主管私訊，表示「只有主管才能說『麻煩』」，一不小心就踩到職場禁忌，讓她相當錯愕，也好奇「職場真的有這個的規定嗎？」，因為平常都會向主管說「麻煩您了」，但對方都沒有表示什麼。

貼文一出後，不少網友都認為，在職場上給予尊重和禮貌很重要，但不應該過度，紛紛表示「每個長官的眉角都不同，或許他因這點吃過虧或被噹過，往好處想，今天他是私下跟妳說，而不是公開檢討妳，把他當成善意的提醒就好了」、「有些人比較敏感吧⋯特別在意用詞，其實不管妳怎麽說總是會有看不順眼的人」、「會為了這種事覺得被冒犯的人，除了心眼小、自尊高，也非常愚蠢」、「是有多閒才會管這種細節？」。

不過，也有部分網友持相反意見，表示「麻煩比較偏向上對下的口吻，建議換詞，麻煩我通常會換成『請』」、「麻煩這一詞本身就是好壞難辨，所以使用後要加敬稱，才比較不會有錯誤解讀的機會」、「傳資料一律都說『請查收，謝謝』，保證沒問題」。