不是跑外送！上班族拚兼差 前三大熱門工作出爐

《山道猴子》作者日前推出新作品《媽媽得了癌症》，主角的媽媽罹患大腸癌末期，家中為了支付龐大的醫藥費，不得已只好兼差當家教賺錢，甚至變賣家裡房子，引發網友討論聲量不斷。劇中主角是一名上班族，面對生活重大變故因為存款不足而被迫身兼兩份工作，現實生活中的上班族兼差現況又是如何呢？

1111人力銀行「上班族瘋兼差現況調查」顯示，2成6上班族身兼兩份工作，三大兼差原因:增加收入、薪水沒調、工時地點彈性。上班族兼差，前三大工作分別是餐飲內外場、家教/補習/才藝，以及社群經營。

根據1111人力銀行調查顯示，有42.4%上班族僅有一份正職工作，25.6%則同時擁有正職和兼差，還有8.5%以打工接案兼差為主；另外23.5%處於求職/求學狀態。問及想從事兼差的主要原因：增加收入/開拓多元財源58.0%、正職薪水久未調整/獎金變少33.8%、工作時間地點有彈性30.6%、物價通膨開銷變大26.6%、償還負債/貸款22.5%。

調查指出，有兼差的上班族當中有82.3%會選擇橫跨不同產業，在挑選工作時優先考量：時薪高、體力可負荷、離家近、可自排班表以及門檻低。調查也指出，上班族兼差的工作內容主要以餐飲內外場29.0%、家教/補習/才藝19.6%、社群經營15.5%、外送員13.7%、網拍/代購11.8%。每個月兼差24.6小時可進帳11,623元，平均時薪472元。

至於其他4成2只有一分工作，不兼差的原因在於：找不到合適兼差、不知道去哪裡找、正職工時長/下班時間不固定。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，時值暑假消費高峰，餐飲業持續缺工，釋出大量的短期計時職缺來補足人力，從業門檻低、工作選擇多，因而成為上班族兼差首選；而漫長暑假通常也是才藝班補教業的旺季，需求各種才藝運動教練，增添暑期課程豐富精采；社群經營以及網拍代購，由於工作時間空間不受限制，採取時薪或論件計酬方式，很受到年輕族群青睞；以時間換取金錢的外送員，多勞多得的工作型態，也是上族群增加收入的優先選項。