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同學當不成網紅⋯做室內設計「月收破40萬」！同行曝真實待遇

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示他同學因為原想當網紅失敗，轉行去做室內設計師，薪水一路往上攀升，一個月能接3到4個案子，要是有豪宅案，分紅加上底薪，一個月薪水破40萬。示意圖／ingimage
一名網友表示他同學因為原想當網紅失敗，轉行去做室內設計師，薪水一路往上攀升，一個月能接3到4個案子，要是有豪宅案，分紅加上底薪，一個月薪水破40萬。示意圖／ingimage

不少人畢業後還是會和同學敘舊，一名網友近日參加高中同學會，看到有同學開著保時捷SUV前來，讓他相當好奇同學的工作。該同學坦言原想當網紅失敗，轉行去做室內設計師薪水一路往上攀升，一個月能接3到4個案子，要是有豪宅案，分紅加上底薪，一個月薪水破40萬，網友聽了嚇傻直呼：「原來室內設計師這麼賺喔？」

原PO在Dcard上發文，提到6月參加同學會，有些同學騎機車，也有的人已經買車，但大部分都是普通常見的車，沒想到其中一位同學竟開2023年保時捷SUV，原PO本以為是個「全額貸款來裝B的同學」，這位開保時捷的同學聊天時卻透露，高中時想當網紅，但沒經營成功，之後聽爸爸建議改往室內設計領域發展，結果一飛衝天，原本一個月底薪3萬3，半年後升到底薪6萬，還不包含分紅。

原PO表示，同學待的公司很大間，北中南都有辦公室，以一個180萬的案子來說，分紅就有3萬6000元至4萬3000元，其餘的要給公司和下游廠商，一個月大約被派到3至4個案子，假設只要有一個是豪宅案，底薪加分紅，月薪破40萬不成問題。他聽完後傻眼，直嘆「這麼賺喔，我做烘培薪水了不起也才4萬3，在想要不要把現在麵包店的工作辭了來去當室內設計師啊」、「是說室內設計師不像廣告設計師需要證照吼？我看滿多自己接案的室內設計師很多都沒證照」。

文章一出，網友紛紛留言「當然可以啊，這麼簡單的工作，誰做誰賺錢，你還不快衝」、「要有人帶，高中同學工作穩定，下班無聊有去上設計繪畫課，後來有朋友開設計工作室，找她從助理設計師開始做，起薪3萬，隔幾個月就加1萬，慢慢把底薪提高，不到1年就6萬了，後來接的案子抽成款項到位，年收直接暴漲」、「他爸建議，很明顯了吧」。

不過也有同行的網友指出「那是他運氣好，大部分設計師是很辛苦的，台灣還是存在滿多設計公司是沒分紅只有月薪，薪水普遍還是3-5萬內，比較好的大公司有可能6萬，但很少，平常8點就要工地監工還要一邊弄其他設計案，晚上熬夜畫圖等，也沒加班費」、「就算有雙證照以及經驗豐富也比不上運氣好遇到好公司好福利」、「別聽他唬爛，我做那麼久的室內設計從來沒有一個老闆敢給這薪水的，他車子或許是跟公司借來開的，我身邊主管最多也才80K」、「同行業，不太可能每個月都結一堆案，偏唬爛多，小坪數都要3個月，豪宅不用半年？每個月幾十萬就是唬爛你的啦」、「設計界最不想做的就是室內設計」。

保時捷 薪水 設計師

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