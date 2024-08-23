殯葬業好做嗎？過來人揭獎金可達上萬 嘆「活人比死人可怕」

對於許多人來說，「殯葬業」一直是很神祕的職業，真正的殯葬業究竟是什麼樣呢？一名網友表示，自己曾待過台北和高雄的殯葬業，發文揭開殯葬業工作的神秘面紗，並在最後直言：「活人絕對比死人還可怕，因為只有活人會找你麻煩。」

一名男網友在Dcard發文，跟網友分享自己待過的台北和高雄殯葬處的經歷，順便一南一北做個比較。他說台北殯葬處工作環境很好，設備新穎，特別是新大樓落成色彩繽紛明亮，「沒有傳統殯儀館的刻板印象」，年輕同事也比較多，風氣活潑開明，業務量大但分工明確，行政作業的細節比較多，上手之後基本上不太需要加班。

至於高雄，原PO透露，高雄殯葬處占地遼闊，除處本部外，有30座納骨塔傘落在各區，大多數建築和設備都偏老舊，很多東西需要修繕，同事多數有家庭有家室。南部較重人情，十分重視民意，加上風氣比較傳統，從北部下來需要花點時間才能適應。業務量分為淡旺季，年初預算通過時很多東西需要修繕比較忙，尤其清明節連假全處都需要出來加班，運氣不好可能會分派到偏遠地區支援，之後就比較輕鬆一點，正常都可以準時下班。

獎金的部分視接觸殯葬業務的程度有差異，台北幕僚單位6千，業務單位1萬2到1萬5，冰存或火化可到2萬到3萬，高雄大同小異。但原PO最後補充，「活人絕對比死人還可怕，因為只有活人會找你麻煩」，任職這6年裡，聽過不少靈異事件，但他都當作在服務另一個世界的民眾，「只要心存善念別胡思亂想，或許還累積一點功德」。

此文一出，除了問題和誇讚外，網友們還有很多好奇之處，「對靈異事件比較有興趣」、「想聽靈異事件故事」、「大哥真猛」、「空氣汙染呢」。