物價飆！上班族瘋兼差 挑選工作最優先考量是「這點」

《山道猴子》作者日前推出新作品《媽媽得了癌症》，主角的媽媽罹患大腸癌末期，家中為了支付龐大的醫藥費，不得已只好兼差當家教賺錢，甚至變賣家裡房子，深刻描繪職場、愛情、家庭、社會的寫情劇情，引發網友討論聲量不斷。劇中主角是一名上班族，面對生活重大變故因為存款不足而被迫身兼兩份工作，現實生活中的上班族兼差現況又是如何呢？

1111人力銀行23日公布最新調查顯示，有42.4%上班族僅有一份正職工作，25.6%則同時擁有正職和兼差，還有8.5%以打工接案兼差為主；另外23.5%處於求職/求學狀態。

問及想從事兼差的主要原因：增加收入/開拓多元財源58.0%、正職薪水久未調整/獎金變少33.8%、工作時間地點有彈性30.6%、物價通膨開銷變大26.6%、償還負債/貸款22.5%。

調查還發現，有兼差的上班族當中有82.3%會選擇橫跨不同產業，在挑選工作時優先考量：時薪高、體力可負荷、離家近、可自排班表以及門檻低。調查也指出，上班族兼差的工作內容主要以餐飲內外場29.0%、家教/補習/才藝19.6%、社群經營15.5%、外送員13.7%、網拍/代購11.8%。每個月兼差24.6小時可進帳11,623元，平均時薪472元。

而四成二不兼差的原因在於：找不到合適兼差、不知道去哪裡找、正職工時長/下班時間不固定。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，時值暑假消費高峰，餐飲業持續缺工，釋出大量的短期計時職缺來補足人力，從業門檻低、工作選擇多，因而成為上班族兼差首選；而漫長暑假通常也是才藝班補教業的旺季，需求各種才藝運動教練，增添暑期課程豐富精采；社群經營以及網拍代購，由於工作時間空間不受限制，採取時薪或論件計酬方式，很受到年輕族群青睞；以時間換取金錢的外送員，多勞多得的工作型態，也是上族群增加收入的優先選項。

1111人力銀行兼差打工網便捷的搜尋功能，提供近11萬筆兼職工作機會，包括「暑期打工」、「領現日薪」、「門市打工」、「假日打工」，只要一鍵搜尋就能列出相關合適職缺，歡迎想要兼差打工的上班族多加利用。

目前正值暑假出遊旺季，飯店旅宿業為了提供精緻完善的服務品質，因而需求穩定大量的「兼職房務員」，時薪普遍落在190~220元，還額外提供業績達標獎金，更有業者祭出時薪高達250元的金錢攻勢，盼一舉補足人力。

曾仲葳表示，1111人力銀行將於9月4日在城市科大開設「房務從業人員一日訓練班」，，協助想要從事房務工作的求職者，透過集訓能夠快速瞭解飯店的運作架構以及各種營業特性，新進從業人員能在到職前，對於房務工作具備基礎認知，以降低職場磨合期。房務從業人員一日訓練班，開放報名僅短短一周已湧進上百通詢問電話，目前報名學員以女性占七成，年齡分布從27~64歲不等，都是嚮往飯店旅宿業穩定有保障的工作環境，目前還有名額可報，歡迎想要求職者踴躍報名，下一梯次將訂於9月26日開課。

為了解上班族的兼差打工意願，1111人力銀行特設計「上班族瘋兼差打工調查」，調查期間自2024年8月5日至8月22日，進行抽樣調查，有效樣本數1,089份，信心水準95%，誤差值為正負2.99個百分點。