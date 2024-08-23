同期都升官！工作10年得不到青睞 老闆一句話讓他難受想哭

多數人努力工作就是為了希望能獲得公司的青睞，進而升職加薪，不過有一名網友表示自己工作10年了，和他同時進公司的人都升官了，唯獨他原地踏步，向上爭取後卻得到老闆一句無情的回覆，讓他心灰意冷。

這名網友在PTT發文表示，自己在目前這家公司工作快10年了，但一直得不到主管青睞，看到同期的同事陸續升官，自己卻還原地踏步，也忍不住著急了起來，於是開始爭取較高職等的職務，卻又不斷失敗。

原PO說最近有個職位，直屬主管有幫忙爭取，但老闆卻說「他有做什麼嗎？」，讓他聽了很難過，覺得自己付出那麼多心力，做很多別人不願意處理的事情，沒想到老闆卻不以為然，讓原PO難受到想哭。

貼文讓多數人不以為然，「勸你不要自以為犧牲，老闆眼中工作就是工作，不在乎是誰完成。自以為犧牲做別人不喜歡的工作，得失心會很重」、「做很多人不願意做的事，我也有做啊，這是升官的理由嗎？平平大家都這樣做，為什麼你不檢討自己」、「你可以先自己想一想，有沒有做了幾件值得讓老闆印象深刻的事情」、「重點從來都是老闆看到什麼，而不是你做了什麼」、「你有做什麼讓老闆看在眼裡的事嗎？大家都努力，可能你努力錯方向，這就是人家升你沒升最大的原因」。

還有不少網友建議離職跳槽，「跳槽，跳小公司比較有機率當主管」、「你在這間公司10年已經定型了很難往上，有專業的話不如換一間」、「做10年不給升職很明顯了，離職唯一解，不要害怕離職，跳槽說不定薪水更好」、「別人不想做的事，是沒有績效的事？薪水高是跳槽跳出來的」、「我會跳槽看看，有時候不是你不好，而是環境剛好不適合你，換一個環境，也可以看看自己還有哪些缺點，哪裡要補強」。

但也有人認為原PO應該改變做法，「難過也沒有用啊，趕快整理出你值得升遷的理由跟成績吧」、「別人有關係，要多經營人脈」、「要挑出彩的事做，不是撿別人不做的事做」、「職場法則，要嘛會討老闆或心腹層喜愛，或硬實力讓老闆少了你會很傷」、「先去學怎麼拍馬屁吧，還有機會升官發財，埋頭苦幹只會被當工具人而已」。