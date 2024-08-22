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加薪榜單出爐 大學跨域選修這些課加薪3000~7000元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
跨域學習加薪榜單。 圖／104人力銀行提供
跨域學習加薪榜單。 圖／104人力銀行提供

大學開學選課季，怎麼選？怎麼學？對未來工作加薪最有利？104人力銀行分析近5000名跨域學習經驗的大學畢業生履歷、完成「跨域學習加薪榜單」，以「商管×數學電算」起薪中位數從3.3萬元，加薪7,000元、增幅達21%最多。

104人力銀行職涯教育長王榮春建議大學生善用學校資源，在本科系之外，申請跨領域學程、輔修、雙主修，甚至轉系、轉校等多方探索，為未來職涯作準備。

104人力銀行《大學生負面情緒檢測報告》指出，大學生出現焦慮、抑鬱、壓力等負面情緒主因來自「未來職涯規劃」，其中，近四成大學生不知道在學應培養何種能力對未來職涯才有幫助。

104人力銀行分析2019~2023年畢業共計近5000名跨領域學習（輔系、學程、或進修課程）且最高學歷為大學的求職者履歷，產出「跨域學習加薪榜單」，數學電算、商管、工程與社會心理，是黃金組合四大支柱，跨域學習各種組合的起薪中位數，都比單一領域多出3,000至7,000元不等。

以商管學科為例，原本的起薪中位數3.3萬，若「商管×數學電算」，起薪中位數可增至4萬元，高出7,000元，增幅21%；大傳、社會心理、語文人文及觀光服務，若跨域學習商管，起薪中位數也比單一學科背景增加3,000元。

另外，AI熱潮掀起，數學電算、工程學科不但起薪中位數3.6萬元居冠，也是跨域學習的重要樞紐！以商管人才為例，跨域學習數學電算，起薪可增加7,000元，而工程學科、數學電算互相跨域學習，也有4,000元加薪紅利。

若是語文人文跨域學習工程學科，起薪可增加6,000元；語文人文學科跨域學習社會心理、商管等學科有利畢業後提升求職的薪資競爭力。

104人力銀行指出，為回應產業對人才需求的急速變化，各大學已積極培養大學生跨域能力，並提供學習規劃輔導，協助大學生探索校內外學習資源、適性發展。104人力銀行升學就業地圖彙整各大專院校科系介紹、畢業薪資出路、學長姐真心話等，提供高中職及大學生選系、選課、以及就業的多元參考。

104人力銀行職涯教育長王榮春觀察，跨域學習能讓學生依興趣出發，透過廣泛接觸探索，找到想深入研究內容，各產業對跨領域人才需求強勁，科系專業已不再是單一指標。

此外，王榮春還提到，104人力銀行「青春通識課Podcast」邀請東吳大學四年級學生辛薇分享雙主修社會學、心理學的學習動機。她從高中探索興趣時發覺自己對「人」擁有濃厚興趣，選擇第一類組並訂定目標為社會學系；暑假追韓劇，看到劇裡醫生助人的情節，心中又無比嚮往，但要從一類轉組至三類考取醫科較不切實際，便以心理諮商師為目標，同時申請雙主修：心理學與社會學，讓未來職涯有更多選擇。

同時，王榮春也將在節目中分享人生經驗裡的「心流時光」，讓大學生選擇科系時，運用工具梳理人生歷程，了解興趣所在並發展天賦。

人力銀行 大學生

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