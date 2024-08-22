文科加值！跨域選修加薪 「這個組合」加薪7000元、21%最多

大學開學選課季，怎麼選？怎麼學？對未來工作加薪最有利？104人力銀行分析近五千名跨域學習經驗的大學畢業生履歷、完成「跨域學習加薪榜單」，找出數學電算、商管、工程與社會心理黃金組合四大支柱，跨域學習各種組合的起薪中位數，都比單一領域多出3千至7千不等，以「商管×數學電算」起薪中位數從3萬3千元，加薪7000元、增幅達21%最多。

104人力銀行職涯教育長王榮春建議大學生善用學校資源，在本科系之外，申請跨領域學程、輔修、雙主修，甚至轉系、轉校等多方探索，為未來職涯作準備。

104人力銀行《大學生負面情緒檢測報告》指出，大學生出現焦慮、抑鬱、壓力等負面情緒主因來自「未來職涯規劃」，其中，近四成大學生不知道在學應培養何種能力對未來職涯才有幫助。

104人力銀行分析2019~2023年畢業共計近五千名跨領域學習（輔系、學程、或進修課程）且最高學歷為大學的求職者履歷，產出「跨域學習加薪榜單」，數學電算、商管、工程與社會心理，是黃金組合四大支柱，跨域學習各種組合的起薪中位數，都比單一領域多出3千至7千不等。

以商管學科為例，原本的起薪中位數3.3萬，若「商管×數學電算」，起薪中位數可增至4萬元，高出7千元，增幅21%；大傳、社會心理、語文人文及觀光服務，若跨域學習商管，起薪中位數也比單一學科背景增加3千元。

另外，AI熱潮掀起，數學電算、工程學科不但起薪中位數3.6萬元居冠，也是跨域學習的重要樞紐！以商管人才為例，跨域學習數學電算，起薪可增加7千元，而工程學科、數學電算互相跨域學習，也有4千元加薪紅利。

若是語文人文跨域學習工程學科，起薪可增加6千元；語文人文學科跨域學習社會心理、商管等學科有利畢業後提升求職的薪資競爭力。