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拓展人脈又可加薪…他想讀在職專班憂「學費丟水溝」 網：挺賺的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文詢問，他因為想加薪又不用辭職的緣故，有意報考在職專班。圖／Ingimage
一名網友發文詢問，他因為想加薪又不用辭職的緣故，有意報考在職專班。圖／Ingimage

當有工作還想繼續讀書時，「在職專班」是不少人的選擇。一名網友發文詢問，他因為想加薪、不用辭職的緣故，有意報考在職專班，但又擔心是不是在職專班什麼也學不到，於是發文詢問：「很擔心會不會是真的學費丟水溝，可以分享一下覺得值不值得嗎？」

一名網友在Dcard發文，表示自己有意報考在職專班，因為他想要加薪，有經濟壓力讀專班不用辭掉工作，又想拓展人脈，他身邊有資深HR說人脈到了一定年紀之後重要性可以跟學歷比，並且原PO也有研究的意願，加上看到蠻多頂大上榜率都頗高，甚至比研究所上榜率都高。

原PO繼續表示，在職專班看「書審」和「面試」比較多，不用花太多時間準備學科筆試，相對簡單很多，簡章以往都是11月公告，所以書審現在差不多就要開始寫了。但另一方面，他又擔心「會不會是真的學費丟水溝，最後什麼都沒得到…」於是詢問網友：「沒有人已經考上或是準備過在職，可以分享一下覺得值不值得嗎？」

此文一出，不少網友鼓勵原PO讀在職，認為有些在職生甚至比一般生認真，「符合你的需求就念，不用管別人怎麼炮。撇除來混學歷的，在職的有些甚至比一般生還認真」、「只有我覺得在職專班挺讚的嗎…畢竟上班之後自己的思維模式會被自己的產業領域限制，能夠同時做到進修，有學歷可以拿還可以跟不同領域的人互相交流，想想挺賺的欸」。

也有網友結合自己經驗，鼓勵原PO讀專班可以多增廣見聞，「如果就學術角度來看，在職生的程度跟一般生比起來會比較明顯參差不齊（這裡指的是單純的學識程度，跟其他方面沒有關係），老師也會考量到同學程度不一和上課時間有限，教的內容及對同學的要求程度會比一般生寬鬆，妳如果是想學東西的話還是可以，不過要先有心理準備可能會打點折扣」、「如果以拓人脈的角度來看，我覺得在職專班是個不錯的選擇，因為在職專班的同學可能會來自不同領域、大多也都有經濟基礎，比起一般生之間超高的同質性（幾乎都是沒出社會的學生），除了結交不同領域的朋友，也可以多了解不同業界的生態，對增廣見聞還滿有幫助的」。

研究所 職場

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