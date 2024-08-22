老鳥不願教學態度差…新人不解「被討厭」 網揭現實面：別讓人教第二次

在職場中，難免遇到不好相處的同事，遇到這種人往往需要調整心態。一名女網友發文求助，稱自己是職場新人，因不熟悉列印工作詢問老鳥同事，不料同事卻完全不理會她，態度不耐煩，似乎不喜歡新人，於是無奈抱怨：「每天上下班來回要兩個小時已經夠累了，想到日後還要面對明顯不喜歡自己的人就覺得很煩躁。」

一名女網友在Dcard發文，表示自己是職場新人，近日帶她的女同事請她去列印貼紙，因為前一天有學過，所以讓原PO自己去。列印機是共用的，旁邊坐著另一名女同事，原PO過去後詢問：「不好意思，請問可以借我列印一下嗎？」結果同事斜眼看了她一下，不耐煩地往椅背靠，原PO道歉後因不熟操作，不小心關掉，同事嘖了一聲輸入帳號密碼打開，繼續靠在椅背上。

原PO接著描述，她害怕操作錯誤又關掉網頁，因此詢問：「不好意思我昨天只操作過一次所以不太熟悉，可以麻煩妳再教我一次嗎？」結果同事完全不講話，自己做自己的，印出來後繼續她的工作。原PO離開後有位老鳥靠過去，同事立刻「笑容滿面」，開玩笑地打屁，與剛才不耐煩的模樣形成落差。

原PO無奈地表示，她完全想不透，這兩天她們根本沒有接觸，工作區域完全不一樣，更沒做什麼讓她不開心的事，不理解為何對新人那麼不友好，於是發文抱怨，「我從來沒做過電子業，很多專業術語要記，還有諸多瑣事要學、要做，想到日後還要面對明顯不喜歡自己的人就覺得很煩躁」。

此文一出，立刻引此熱議，有網友認為同事是「怕被取代」，面對這種人不用太謙卑，「應該是怕被取代所以不想教新人吧…我的話就擺爛剛好可以讓我當個薪水小偷」、「知道她對你很惡劣，就也沒必要給她好臉色了，該做什麼就做，不用跟她道歉或不好意思，態度硬一點兇一點，這種人你表現得越謙卑越客氣，她只會覺得你越好欺負，越來越過分」、「其實不用太唯唯諾諾，自然就好」。

也有網友建議原PO帶筆記本隨時記錄教的東西，避免讓人感到不耐煩，「到新工作學習，最好隨時帶著筆記本記錄教你的東西，有的人確實不喜歡教第二遍。一個工作坐在列印機旁邊的人也蠻慘的，每個要列印的人都要請她讓開才能列印，她每天工作心情應該是很不好。不用在乎她的態度，她應該就是這個死樣子，如果有天受不了要離職，離職原因就直接寫這個人的態度，影響你的工作心情！」