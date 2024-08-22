履歷投到心慌…她待業2個月心情低落 過來人分享攻陷心儀公司訣竅

要找到一份合適的工作並不容易，如何面對待業時的困境，是每個人都要學習的課題。一名女網友發文求助，她離職兩個月，到現在還沒找到工作，每天投履歷、沒有收入讓她壓力極大，於是無奈詢問網友：「到底有什麼好方法？是景氣真的差還只是好事多磨？」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己已經待業滿兩個月了，本來離職後每天都很輕鬆，但後來投了一連串的履歷加面試後，沒有一間錄取，投了喜歡公司的職務好幾次也沒有面試邀約，原PO煩惱「一直在想是哪裡不夠好」，她的學歷、經歷、條件都不錯，真的找不到原因。

原PO表示，這陣子她都沒有收入，找不到自己的價值，整天只能投履歷-等待-投履歷-再等待，「壓力很大卻不知道如何是好」，她該放鬆也放鬆了，出國也出國了，甚至都拜拜、頭髮剪了、家裡也整理了，履歷也改了好幾次，也請人看過，還是沒有結果，讓原PO心情差很低落。

原PO接著表示，這陣子的生活費都是先跟家人借，沒有一天開心，起床就要面對自己失業，想做的事、想買的東西都要暫緩，因為沒收入，於是詢問網友：「到底有什麼好方法？現在只能吃飯和找工作，跟做家事為家裡付出一點」。

此文一出，立刻引起網友熱議，許多網友建議原PO可以先打工，「餐飲先做啊，之前我沒工作，去樓下八方問有沒有缺洗碗的，就錄取了，104看的機率很小，又是畢業季」、「跟我一模一樣，我先找餐飲工讀打算再慢慢找」、「很慌可以先做一些基礎的工作，讓自己至少有收入不用仰人鼻息，派遣類的（工讀生），賣酒、折衣服、沖咖啡，找到工作隨時可以抽身的」。

也有許多網友分享自己的經驗，鼓勵原PO，「我待業的時候，回應的公司都比較小，因為年紀快30了我想找大的待，但最想要的那間大公司履歷石沉大海，然後我就臉皮厚三個月投一次，第三次終於回我面試了，然後我已經在這工作快一年了。真的很喜歡的話可以隔兩三個月再投看看～有投有機會」、「加油，我年初待業到現在過程跟妳一樣，每天總感覺都在投履歷、等面試、然後重複這動作已經八個月了，最近終於要上岸了」。