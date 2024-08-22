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台鐵董總調薪4成 基層怒
台鐵公司化後啟動首項改革，卻是先調漲董事長及總經理薪資，漲幅達百分之四十，且可回溯，總計每月可領近廿萬元，反觀基層員工卻遲未調薪，引發員工不滿，怒批該改革的是證實國營事業是酬庸及肥貓的說法。
對此，台鐵公司副總經理黃振照昨表示，國營事業董總薪資全國一致，並非從董事長及總經理率先調整。至於從業人員薪資調整，台鐵公司表示，八月十二日已送交通部，後續會加速報核程序。
台灣鐵路產業工會秘書長朱智宇表示，台鐵一萬多名員工於公司化後，只多了兩千元留才津貼，憑什麼第一線人員不能夠在調薪幅度上至少跟總經理、董事長一樣？難道董事長會幫旅客發車、搶修毀壞鐵路、安撫因誤點而不理性的旅客嗎？
朱智宇強調，要求交通部凍漲調薪案，直到安全改革及員工低薪待遇被改善，否則這是極度不公平的事情。立委洪孟楷也說，交通部應該出來說明清楚。
此外，台鐵站務人員遭施暴時有所聞，朱智宇表示，鐵路警察人力根本不夠覆蓋維安，甚至有車站沒看過鐵路警察。呼籲增加鐵路警察人力、增派保全、公發站務員密錄器，讓站務員受暴力威脅時可以自保。工會也會號召行動，團結爭取安全職場。
黃振照坦言，電務、工務技術人員薪資僅四萬多元，加上要輪班，有近五成考進台鐵公司後，又離職轉往其他國營事業。薪資調整一旦通過，今年新進的九百多位從業人員皆可加薪，明年預計再招考七百位。若明年公務人員調薪百分之三，也會跟著調薪。
台鐵說明，從業人員薪資前經交通部與台鐵公司多次討論後完成研訂，但因內容尚有不足，經修正後，本月中再次提報交通部，一但核定後，將立即補發差額。
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