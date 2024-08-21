雙語不夠看！科技業男想學第三外語 同行看都不看秒選1語言：打不贏就加入

在現今社會之中，只能嫻熟使用兩種語言不足為奇，為了提高競爭力，不少人都會學習第三種語言。一位任職於科技業的上班族，近日就打算學習外語，並在日文、德文、西班牙文中猶豫，故發文詢問「半導體業需要的第三外語」為何？貼文曝光後網友紛紛提出建議，更有人捨棄這三個選項，直呼「不如去學印度話（印地語）」、「問就是印度」。

一位網友在PTT上發文，表示身處科技業的自己，正考慮學習除了中文、英文之外的第三外語，並列出了日文、德文、西班牙文三個選項。原PO進一步分析各個選項，指出學習日文的優勢在於，日本動漫多、旅遊方便、不只台積電在日本設廠，且材料商多來自日本；德文則是德國、奧地利、瑞士、比利時的官方語言，同樣的台積電也在此設廠，德國又是工業大國；最後則是西班牙文，使用人數位居世界第二，也是他考量的其中一個選項。在三個選項中猶豫不決的原PO，只好在網上詢問「有沒有前輩有心得呢」。

貼文發布後掀起熱烈討論，網友紛紛提出各個語言的優勢，替原PO出主意，「日文，很多半導體設備材料來自日本」、「日文吧！至少還能去日本旅遊」、「日文CP值高，德文很難學，西班牙文沒用」、「我自己是德文家教老師，我很多學生是科技業的，因為他們在德國工作，不會德文根本打不進圈子」、「看你以後有沒有想去哪，美國的話選西班牙文，這裡工人很多都是西裔」、「看公司，一些在老墨設廠的，會西文很吃香」、「西班牙文在美國好用，Amigo超多，銀行也只提供西班牙文服務」。

更有人直接捨棄原PO屬意的三個語言，提出「新選項」，直指可以學習印度人使用的「印地語」，「不如去學印度話」、「印地語吧，外商一堆印度人」、「以後是印度人天下了」、「印度話，一堆一線不管軟硬都外包印度」、「印度啊，很多外商高層都印度人」、「問就是印度」、「印度語，從此再也不用擔心聽不懂印度口音，打不贏就加入」。

不過也有人提出實用意見，表示應該先評估自己會被外派到哪裡、對哪個語言比較有興趣，否則其實使用英文就已足夠，「老實講我覺得英文就夠了，sense（知覺、水準）比語言重要」、「日文沒屁用好嗎，除非你和日本人一樣溜，不然只會被日本人欺負，和日本人講英文還比較省事，少一堆雞巴規矩」、「講日本語很多規定，你無視那些規定他們會不爽，但講英文很free，他們用英文也很free」、「英文精通比你各種語言都懂皮毛強多了，除非你要常駐某個國家，要不然客戶來自各個國家，都是英文溝通為主」、「不要為學而學，而是日常生活或工作有用到再去學，這樣才學得起來」、「依自己的經驗，工作的時候全部都是英文，但在下班後的時候就會需要用到當地的語言，所以先看你被派到哪裡吧，但如果沒有，就先看自己哪個學起來比較有興趣」。