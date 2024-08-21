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辦公室被當免費托嬰中心！同事帶1歲嬰上班讓她崩潰 網獻妙招應對

聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友抱怨同事把嬰兒帶來職場，不定時的尖叫與哭鬧，讓她抱怨「一整天都不用工作了」。示意圖／ingimage
有女網友抱怨同事把嬰兒帶來職場，不定時的尖叫與哭鬧，讓她抱怨「一整天都不用工作了」。示意圖／ingimage

有些母親白天需要上班，無法留在家照顧小孩，便會把小孩一起帶到工作地點。就有一名女網友發文抱怨，同事把嬰兒帶來職場除了偶爾需要陪玩外，還得忍受不定時的尖叫與哭鬧，讓她「一整天都不用工作了」。

一名女網友在Dcard上以「上班時候遇到最奇怪的工作內容？」為題發文，說明同事每天都會把近1歲的嬰兒帶來上班，一開始工作清閒時大家都會陪玩，餵奶換尿布雖然不情願但還是幫了忙，不過現在忙碌之餘還要聽嬰兒尖叫哭鬧，且孩子超會看臉色，知道自己假哭就會有人陪他玩，若沒得逞就會走到座位旁邊尖叫跟到處噴口水。

而該名同事似乎把嬰兒的存在當成理所當然，去開會時特意要求女同事幫忙照顧，甚至強調「時間差不多要叫嬰兒起床，不然晚上會睡不著；要注意嬰兒不能去推門，小心他夾到手」，讓原PO氣得發文抱怨，「請個保母幫忙顧就好啦，不然就去托嬰，到底為甚麼要叫同事幫忙顧嬰兒？到底什麼時候才要去申請托嬰？」

網友看到後紛紛留言回應，「哇塞！超奇葩欸」、「什麼同事這麼偉大？老闆本人？」、「請問那個寶寶幾歲了？我老公居然提議要帶1歲半的寶寶去部隊，到底誰會幫他顧？我猜可能是雇員吧」。

也有人建議原PO大膽拒絕對方，並給出各種「實測有效」的婉拒妙招，「從第一次聚餐發現大家會帶小孩來，然後叫女同事免費托嬰後，我就開始四處宣揚我仇孩，還會痛毆家裡親戚的小孩，現在沒人敢叫我帶小孩了」、「給他看3C，午睡讓他睡到爆，後面媽媽就不敢找妳啦」、「做出一些會傷害或嚇嬰兒的舉動，讓嬰兒對這個地方感到害怕，母親就不敢帶小孩來上班了」。

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