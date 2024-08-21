快訊

陳佩琪涉設人頭公司…說明後火速離去 北市聯醫1理由緩議

京華城案延燒...檢廉今再傳3名都委 政院前秘書長也成證人

AMD研發中心將落腳何處？ 經濟部證實「這2縣市」成大贏家

他入職沒2天就想離開卻怕尷尬 網友建議：別浪費彼此時間

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友才入職2天便想提離職，卻擔心面對同事會很尷尬。示意圖／ingimage
有網友才入職2天便想提離職，卻擔心面對同事會很尷尬。示意圖／ingimage

每個人在進入新的工作環境時，總是需要花一段時間來適應，才能判斷這工作對自己來說合不合適。有網友入職2天後覺得不太適應，因此詢問其他人：「提離職的話會很尷尬嗎？」

一名網友在PTT論壇以「工作沒2天提離職會很尷尬嗎」為題發文，說明自己的新工作做了2天，但實際體驗下來卻發現很不適應，想提離職又怕會很尷尬，「光是想到要跟面試的人事辦離職，就覺得心好累喔」，因此尋求網友的想法。

不少網友在底下留言回覆，「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」、「不適應應盡早走，對方也能盡快再找人」、「沒差，他們可能下禮拜就忘記你名字了」、「有時候都是第一天去，甚至半天就知道這間不行的，早點走對兩邊都好」、「曾遇過新人第一天報到，看座位不順眼直接提離職，全程不到5分鐘」。

也有人認為還好原PO沒有拖太久，若是上級交辦了許多工作內容，學完了就離開才是在浪費彼此時間，「教完幾個月走，你師父臉會臭到不行」、「訓練完才走才會被罵，兩天根本完全沒差」、「公司就怕那些沒幹勁又不肯自己走的，之前就遇過進來爛的，最後是花錢資遣」。

根據勞基法第16條規定，「繼續工作三個月以上、一年未滿者，於十日前預告之。」因此若是工作未滿三個月，是隨時都能夠提出離職的，民眾在面對不合適的職場無需擔心自己無法離開。

職場 離職

延伸閱讀

工作第1天舊傷復發…她想離職憂不禮貌 網勸：別浪費雙方時間

富邦人壽以公平待客打造友善職場 用「good I.D.E.A」成就 good job

面試都過了卻倒在這裡！他誤按「婉拒」台積電工作 業內人：會被註記

羅時豐拆夥內幕曝光 花大錢救兒「員工年終砍半」引爆5人離職怨：慣老闆

相關新聞

2330是下班時間？他問如何向學生解釋台積電多操 網：和實驗室相比是養老

即使科技業的高強度加班廣為人知，不少學生還是將其作為畢業後工作的第一選擇。近日有網友發文，詢問要如何向學生解釋台積電到底有多操，引發網友熱議。

他入職沒2天就想離開卻怕尷尬 網友建議：別浪費彼此時間

每個人在進入新的工作環境時，總是需要花一段時間來適應，才能判斷這工作對自己來說合不合適。有網友入職2天後覺得不太適應，因此詢問其他人：「提離職的話會很尷尬嗎？」

工作第1天舊傷復發…她想離職憂不禮貌 網勸：別浪費雙方時間

現今年輕人在找工作時，不僅要考量薪水，更要衡量自己的身體狀況。一名女網友發文求助，稱自己上班第一天舊傷復發，想要直接離職又擔心只做一天沒禮貌，於是詢問網友：「身體真的不堪負荷，直接離職的話會很不禮貌嗎？」。

董事長與總經理調薪達4成 台鐵：國營事業一致

交通部近日發函給台鐵公司，通過董事長與總經理薪給標準調整，調薪幅度高達40%。台鐵副總經理黃振照今天說，國營事業的董事長...

台鐵改革先肥高層忘基層 工會秘書長批：人神共憤

台鐵公司化啟動首項改革，竟傳是調漲董事長及總經理薪資，讓董事長及總經理每月領近20萬高薪，調薪幅度達40％且可回溯。台灣...

台鐵從業人員離職率近5成 副總：調薪計畫送政院2個月未核定

台鐵產業工會昨批評，台鐵公司化後率先調漲董事長及總經理薪資，且調薪幅度高達40％、可回溯，但基層員工依然低薪。台鐵公司副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。