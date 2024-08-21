他入職沒2天就想離開卻怕尷尬 網友建議：別浪費彼此時間

每個人在進入新的工作環境時，總是需要花一段時間來適應，才能判斷這工作對自己來說合不合適。有網友入職2天後覺得不太適應，因此詢問其他人：「提離職的話會很尷尬嗎？」

一名網友在PTT論壇以「工作沒2天提離職會很尷尬嗎」為題發文，說明自己的新工作做了2天，但實際體驗下來卻發現很不適應，想提離職又怕會很尷尬，「光是想到要跟面試的人事辦離職，就覺得心好累喔」，因此尋求網友的想法。

不少網友在底下留言回覆，「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」、「不適應應盡早走，對方也能盡快再找人」、「沒差，他們可能下禮拜就忘記你名字了」、「有時候都是第一天去，甚至半天就知道這間不行的，早點走對兩邊都好」、「曾遇過新人第一天報到，看座位不順眼直接提離職，全程不到5分鐘」。

也有人認為還好原PO沒有拖太久，若是上級交辦了許多工作內容，學完了就離開才是在浪費彼此時間，「教完幾個月走，你師父臉會臭到不行」、「訓練完才走才會被罵，兩天根本完全沒差」、「公司就怕那些沒幹勁又不肯自己走的，之前就遇過進來爛的，最後是花錢資遣」。

根據勞基法第16條規定，「繼續工作三個月以上、一年未滿者，於十日前預告之。」因此若是工作未滿三個月，是隨時都能夠提出離職的，民眾在面對不合適的職場無需擔心自己無法離開。