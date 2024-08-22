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在職場被當濫好人、事情做不完？「假裝生氣」幫你控制工作不爆量

聯合新聞網／ 綜合報導
適時的利用「生氣」可以控制自己在職場的工作量。圖／Ingimage
適時的利用「生氣」可以控制自己在職場的工作量。圖／Ingimage

出社會闖蕩，工作能力固然很重要，但在職場的相處上，還有許許多多要注意的眉角。如果只是一味地埋首苦幹，不理會其他人，那麼就算成果再好，自身的評價也可能大打折扣。一位曾在日本大型銀行從業超過十年的資深行員「Takosu」，就分享了一個可以在職場使用的技巧。

根據日本媒體「DIAMOND Online」報導，許多職場的存在著很多「經常生氣」的人，好比在Takosu工作的銀行裡，就有一堆很可怕的主管或分行行長。這些人雖然會在客人面前好聲好氣，不過一旦關起門來，就可能對著員工一頓咆哮。

Takosu分析，這種「生氣」的行為，其實是一種職場技巧。如果說一位員工都不發脾氣，那就會被當成拜託什麼都可以的濫好人，結果什麼事情都跑到自己頭上，再怎麼努力也做不完，還可能影響自己在公司內的評價。

反之，如果在此時有效利用「假裝生氣」，就能減輕自己的負擔。例如被拜託時，質疑「這件事情為什麼非得由我來做不可」，特別是越多同事在場的時候這麼回應，越能透露給其他人知道，就算有事要拜託你，也必須有正當理由才行。

如果平常老是動不動就生氣，那麼和周圍的人際關係一定很難打好。但如果平時都維持溫和的形象，只在關鍵情形發怒，那麼就會被認為是「連他這樣的人都不高興，肯定有什麼問題」。因此想在職場控制自己的工作量，讓做事變得更有效率，活用「假裝生氣」也是一種戰略。

日本 職場

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