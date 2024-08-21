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工作第1天舊傷復發…她想離職憂不禮貌 網勸：別浪費雙方時間

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發文求助，稱自己上班第一天舊傷復發，想要直接離職又擔心只做一天沒禮貌。示意圖／ingimage
一名女網友發文求助，稱自己上班第一天舊傷復發，想要直接離職又擔心只做一天沒禮貌。示意圖／ingimage

找工作時不僅要考量薪水，更要衡量自己的身體狀況。一名女網友發文求助，稱自己上班第一天舊傷復發，想要直接離職又擔心只做一天沒禮貌，於是詢問網友：「身體真的不堪負荷，直接離職的話會很不禮貌嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示自己上班第一天工作了八小時，中間休息一小時，是需要久站且不常走動的工作。原PO做到一半時發現身體以前車禍的舊傷復發，本來想當天下班後直接提離職，但帶她的人半開玩笑的說：「如果做一天就要離職的話等於今天根本是浪費時間」，也希望原PO能繼續做下去。

原PO表示，上班的地方算蠻大間連鎖店，但這份工作算是第一份做了就想辭職的工作，之前的工作是因為課業關係辭職的，性質不一樣，而且再做下去原PO擔心身體不堪負荷，於是詢問網友，「直接離職的話會很不禮貌嗎？」、「如果要辭職的話，這樣明天還要準時去上完班後提離職嗎？還是明天找個時間去說就好」。

此文一出，不少網友認為身體還是最重要，「舊傷都復發了，難道你還要care別人？」、「真的覺得身體不能負荷可以趕快走，畢竟健康是一輩子的事，祝原PO早日找到理想的工作」、「身體健康重要，別勉強自己硬要做下去。像我朋友所講的，不適合就別勉強自己做，浪費雙方的時間精力，早點離開找更適合自己的工作更好」。

也有網友分享自己的經歷，勸原PO身體不行離開很合理，「我之前做一個禮拜就走了，因為同事已經造成我心裡不舒服了，待不下去，我建議你隔天馬上跟店長或是你的上司講你要辭職，因為這份工作造成你的身體有受傷害，所以不得已辭職」、「沒事，我昨天做了一整天九個小時，他說中間會休一個小時算八小時的錢，結果發現還是要做事，倒垃圾等雜事還要下班做，我昨天晚上回家就提離職了」。

職場 辭職

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