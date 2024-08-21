董事長與總經理調薪達4成 台鐵：國營事業一致
交通部近日發函給台鐵公司，通過董事長與總經理薪給標準調整，調薪幅度高達40%。台鐵副總經理黃振照今天說，國營事業的董事長與總經理薪資是全國一致。
台鐵產業工會昨天出具交通部函文並發布聲明指出，交通部近日函文台鐵公司，通過董事長與總經理薪給標準調整，調薪幅度高達40%、調薪新台幣5萬多元且溯及既往至今年1月。
台鐵副總經理黃振照今天出席台日32同名車站系列活動後接受媒體聯訪表示，基本上國營事業的董事長及總經理薪資是全國一致。而進用從業人員薪資調整也已報行政院，目前尚未核定，但若明年調薪3%，全部員工也會跟著調薪。
黃振照指出，薪資制度跟全國國營事業一致，都有評比作業，只要考績甲等就有4.4個月的待遇。
對於台鐵人力出走問題，黃振照坦言，新進人員中的電機、工務類有近5成出走，因此明年規劃進用700名新進員工，希望可補足人力缺口。
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