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董事長與總經理調薪達4成 台鐵：國營事業一致

中央社／ 台北21日電
台鐵公司化首項改革竟為董事長、總經理調薪，幅度達40%，被批「只肥高層」。台灣鐵路產業工會秘書長朱智宇（左）今在國民黨立法院黨團，與立委洪孟楷（右）共同舉行記者會，直言此事是人神共憤。聯合報記者屈彥辰／攝影
台鐵公司化首項改革竟為董事長、總經理調薪，幅度達40%，被批「只肥高層」。台灣鐵路產業工會秘書長朱智宇（左）今在國民黨立法院黨團，與立委洪孟楷（右）共同舉行記者會，直言此事是人神共憤。聯合報記者屈彥辰／攝影

交通部近日發函給台鐵公司，通過董事長與總經理薪給標準調整，調薪幅度高達40%。台鐵副總經理黃振照今天說，國營事業的董事長與總經理薪資是全國一致。

台鐵產業工會昨天出具交通部函文並發布聲明指出，交通部近日函文台鐵公司，通過董事長與總經理薪給標準調整，調薪幅度高達40%、調薪新台幣5萬多元且溯及既往至今年1月。

台鐵副總經理黃振照今天出席台日32同名車站系列活動後接受媒體聯訪表示，基本上國營事業的董事長及總經理薪資是全國一致。而進用從業人員薪資調整也已報行政院，目前尚未核定，但若明年調薪3%，全部員工也會跟著調薪。

黃振照指出，薪資制度跟全國國營事業一致，都有評比作業，只要考績甲等就有4.4個月的待遇。

對於台鐵人力出走問題，黃振照坦言，新進人員中的電機、工務類有近5成出走，因此明年規劃進用700名新進員工，希望可補足人力缺口。

交通部 台鐵 薪資

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