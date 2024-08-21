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2330是下班時間？他問如何向學生解釋台積電多操 網：和實驗室相比是養老

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。(路透)
台積電。(路透)

即使科技業的高強度加班廣為人知，不少學生還是將其作為畢業後工作的第一選擇。近日有網友發文，詢問要如何向學生解釋台積電到底有多操，引發網友熱議。

原PO在Dcard以「要怎麼讓學生知道台積電有多操」為題發文，尋問網友如何用一句話讓學生理解台積電有多操。原PO表示，現在不少學生做過服務業、會計業，有長期過很操生活的經歷；有人待過暗黑實驗室，每天活在水深火熱之中；還有人出身於私校高中，被學校的老師、學長姐高壓統治過，要如何向這些「身經百戰」的學生解釋台積電有多操，成了原PO的一大難題。

文章引來了大量網友留言，「你各位知道2330(台積電股票代碼)是什麼意思嗎？那是下班時間」、「你賺的不是錢，是醫療費」、「拿那個該死的健康報告就可以了」、「我大學同學7年進急診3次，現在離職身體還是紅燈」、「2330意思是你每天只有30分鐘吃飯閉眼休息，剩下的23小時30分鐘都在工作」。

也有網友認為應該讓學生知道科技業薪資的真實情況，「要怎麼才能讓學生相信科技業不是每間都年薪200萬，大家一窩蜂念電資又不一定進得去」、「科技業年薪200萬這點，身邊非科技業的人都相信，聽得很頭痛」。

但也有人表示，經歷過暗黑實驗室鍛鍊的自己並不覺得台積電操，「實驗室比台積電奴多了，我公司下班還不會天黑，實驗室出來沒有看過白天，沒有在管你連續工作7小時還是超過12小時。用台大那些破儀器做垃圾實驗還沒領幾個錢，進公司真的爽多了」、「老實講，黑的實驗室才可怕。進台積不適應了不起換公司，黑實驗室要畢業了一直故意卡你學歷，這種教授還不少。在台積被當狗罵好歹有錢，在實驗室被當狗罵什麼都沒有」、「每天15小時以上，週休0.5-1日的實驗室應該可以比吧。最高紀錄連續三個月完全沒放假，每天睡不到四小時，老闆照三餐噴人，晚上on call。然後薪水也低得可憐，時薪大概20元。畢業去台積產線的都說在台積是養老」。

Dcard 加班 台積電 薪水

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