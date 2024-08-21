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面試都過了卻倒在這裡！他誤按「婉拒」台積電工作 業內人：會被註記

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己因為一個小失誤，可能丟失到手的台積電工作，讓他十分不安。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己因為一個小失誤，可能丟失到手的台積電工作，讓他十分不安。圖／ingimage

進入台積電工作，是不少人的夢想。近日卻有網友發文，表示自己因為一個小失誤，可能丟失到手的台積電工作，讓他十分不安。

原PO在Dcard以「台積電offer letter不小心按到婉拒」為題發文，表示自己有幸拿到了台積電的offer，但在點開信件查看時，不小心點到了「拒絕」。由於是第一次發生這種事，原PO當下十分慌張。雖然事後有致電人資確認，表明自己願意接收工作機會，人資也表示蠻多人都不小心點錯，但後來似乎也沒有告知更改成功。原PO擔心自己會因為「手殘」而失去機會，並發文詢問是否有網友有相關經驗。

文章引出大量網友留言，不少人認為他實在是太粗心，「沒救了啊，HR應該認定你是很不細心的人，還好你按到拒絕」、「沒機會了吧，還沒入職就操作失誤」、「這也是面試，篩選人才的一環」、「按個按鍵都按錯，怎麼放心幾千萬的lot經手」。

也有網友安慰原PO，表示工作還是會有的，不用太擔心，「恭喜加入神山，人資好不容易媒合成功，不會因為這種小事就不讓你加入。再次恭喜」、「我遇到跟你一樣的問題，寄信跟人資說你要接受offer，這樣有個依據，人資後來就回信幫我改了，然後歡迎我加入台積電，也有收到on board上傳資料的連結，不用緊張」、「這種HR一律註記，還是會給offer，但被判定是容易出錯者」。

也有人質疑台積電信件設計有問題，「按鍵設在信裡面，按下去也沒有再度確認的訊息跳出來，確實蠻容易誤按的吧」、「台積IT開信按錯都不會考慮進去嗎？不然一年報到兩千人中有10%按錯，HR就要接200通電話耶」。

Dcard 人資 台積電 面試

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