月薪開27K要「面試3次」她傻眼 網諷：公司把自己當google？

畢業季也是求職季，不少應屆畢業生都在尋求一份好工作。有網友分享自己投了許多履歷，有一家公司只開最低薪資，卻要經過3輪面試，讓她超傻眼。

一名網友在Dcard發文分享面試經驗，表示自己是應屆畢業生，投了許多份履歷，薪水從27K到45K都有。其中有一間公司開基本月薪27,470，第一次面試後該公司通知原PO「通過第一關」，後續還有兩關面試，要原PO再挑時間過去。

原PO看到通知直接傻眼，不解才27K為什麼要面試3次，「是覺得應徵者的時間很低賤所以一直叫人來面試嗎」。

貼文一出引發大量網友嘲諷，「面試嚇死人，薪水笑死人，每家公司都把自己當成google」、「可能是想再三確認應徵者是否達到公司的奴性標準」、「27k的工作是要面什麼，不是走進公司就能開始工作了嗎」、「我是什麼很賤的人嗎？浪費時間面試三次」、「我以為會拖到二面以上的公司至少都會開個5-6萬以上，學到了」。

也有人安慰原PO，至少在一開始就知道還能拒絕，「之前面試一間人力銀行掛面議的公司到終面（共四面，其中一面還得交簡報模擬提案），HR才說他們目前能給的薪資是33k，而且試用期前三個月-2k，聽到當下真的覺得被羞辱，有夠浪費我的時間跟精力」。