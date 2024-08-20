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奧運熱帶動新興運動高薪職務出列 「這些工作」薪資上看12萬

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台灣奧運拳后林郁婷返回新北鶯歌老家遊行，接受各界英雄式歡呼；出發前在鶯歌區公所前與母親及立委蘇巧慧同台。圖/本報資料照片
台灣奧運拳后林郁婷返回新北鶯歌老家遊行，接受各界英雄式歡呼；出發前在鶯歌區公所前與母親及立委蘇巧慧同台。圖/本報資料照片

巴黎奧運台灣獲得2金5銅的好成績，運動員台上一分鐘、台下十年功，體育科系畢業生出路怎麼走？運動產業又非體育系不可嗎？104人力銀行分析三萬筆體育科系畢業生十年職涯軌跡，除了當運動教練、老師之外，也投入經營管理、國內業務、行銷企劃、產品行銷、球團公關等工作。

截至目前，運動相關產業的工作機會每月平均有4.7萬個，新興高薪職務例如防護師、運科研究員，月薪上看12萬元。

104人力銀行觀察體育系出路，不分畢業年限，職務集中於運動教練、門市/店員/專櫃、餐飲服務、行政、作業員、國內業務，或另擔任行銷企劃、產品行銷、經營管理主管；產業集中於運動服務業、餐館業、餐飲業、休閒服務業、百貨業等。

104人力銀行分析運動用品製造、運動用品批發零售、以及運動服務業等超過四千家徵才企業，反映國人健康意識抬頭，連續兩屆奧運表現優異、棒球熱潮再起，截至今年第二季，平均每月徵才需求4.7萬人，是COVID-19疫情爆發時的兩倍。

如何投入運動產業並獲得產業發展紅利？104人力銀行找出運動產業的新興高薪職務，例如：「運動傷害防護師」結合解剖、生理、力學、運動等知識，進行運動矯正與按摩，月薪上看12萬；「運科研究」針對運動專項進行影像與數據分析，月薪可達8萬；「運動產品研發工程師」結合開發產品，讓消費者有更好的運動體驗。

徵才企業限定體育科系的亮點職務，例如：「球團公關」最能了解運動員的需求，成為內外最好的溝通橋樑；「運動網站編輯」，藉由自身運動的專業，開發出具有深的新聞內容；「運動行銷」，對運動產業與運動員的了解，更能切中行銷的目的。

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