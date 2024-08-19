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她曝很雷面試經驗 引網友共鳴遇「老闆用監視器觀察面試者」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示自己遇過「很雷」的面試。 示意圖／ingimage
一名網友表示自己遇過「很雷」的面試。 示意圖／ingimage

日前有一名網友在論壇發文表示，自己提早去一家公司面試，空等20分鐘後才發現櫃檯小姐忘了通知主管，主管見到原PO便問她，是不是趕著去下一家公司面試才這麼著急？讓原PO相當無言，認為後面是否有面試與該位主管無關，而且也覺得這次面試很浪費自己的時間，原PO也補充說明自己完全沒得到任何道歉。貼文一出，引起網友熱議。

該名網友在Dcard以「很雷的面試經驗」為題，透露自己有天提早了10分鐘去一家公司面試，到公司後櫃檯小姐帶原PO到會議室，並請她稍等一下，她會請主管來跟原PO會合，結果原PO空等了20分鐘，直到原PO和櫃檯小姐說自己後續還有其他事務要辦理，欲直接離開，對方才立刻說她再打給主管，也說明主管也許時間還沒有空閒下來，但是原PO明明聽到櫃檯小姐講電話時吐露「剛剛突然忙起來，忘記通知主管有人來面試」等話語。

主管接到電話後立刻趕來，並向原PO說他已經在辦公室等電話通知，一度以為原PO失約，接著問「妳這麽著急是後面還有面試嗎？」原PO對此無言，認為自己後續行程不干主管的事，也心想「你們浪費我時間倒是真的」。

最後原PO匆匆面試之後便離開公司，完全沒得到櫃檯小姐的道歉，更直指若自己沒有主動開口說有事要走，不曉得櫃檯小姐過多久才會想起，要通知主管有面試者在會議室等待，原PO也提到面試時主管有疑惑地說，為何原PO不主動打電話，讓原PO在文末怒批，「難道我人已經在公司會議室等待面試，還要主動打電話通知主管你嗎？這邏輯？完全沒有得到一個像樣的道歉，完全的浪費我時間」。

有其他網友也分享自己遇過的地雷面試經驗，「我之前待的公司更雷，老闆明明就有空面試，硬要我跟對方說他在開會要等一下，然後老闆只是在辦公室用監視器觀察面試者」、「之前去面試等了3小時……因為3個人同時在寫考卷，所以在等那位寫很久的同學，真心覺得很沒效率」、「面試主管讓我等到約定時間都超過10分鐘了才叫我過去，期間他就只是一直用他的筆電，然後全程面試沒有在獨立辦公室或是沙發隔區，他坐著高腳椅，我就這麼站著一直到面試結束，叫我口罩拿下來看長相，然後還嫌我臉胖」、「之前也有遇過很雷的面試，老闆全程翹著二郎腿＋滑手機，完全沒有在聽我的報告」、「我遇過問我生肖的……」、「我還遇過問身高體重的，我應徵的是行政」。

面試

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