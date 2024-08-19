書記官工作量近千件加班後「頭暈目眩、哭」 網同感：做不完是共病

日前一名女網友在論壇透露，自己是一名書記官，正逢大小案件接二連三地來臨，讓原PO備感壓力，甚至在前幾個禮拜還被科長約談，科長向原PO施壓，若工作太久才完成，也許原PO會被送懲處，原PO因此每天至少加班到晚上8點，讓她產生頭暈目眩、哭泣的狀況，但是她要到8月底才能被調到新單位喘息，且被科長要求在2週內將近1千件的案件趕到剩1百件，即使有同辦公室的股長協助，工作還是做不完。貼文一出，引起網友熱議。

原PO在Dcard以「書記官工作壓力大撐不下去該怎麼辦」為題發文表示，自己是一名在北部任職的書記官，由於近期詐騙的案件量多，再遇上「超級大的專案」，涉及的金額和人數都相當龐大，前前後後忙碌了半年，正當以為工作要告一段落的時候，又陸陸續續出現許多工作，除了優先處理的專案外，還有許多的「結案、新案、進行、歸檔」，讓她備感壓力，前幾週原PO被記錄科的科長約談，科長向原PO施以送懲處的壓力，要求原PO加快進度完成工作。

基於上述原因，原PO每天都會加班到至少晚上8點，原PO透露，「到後來真的有點頭暈目眩，但因為東西還沒做完，也只能強撐著完成，好幾次回家後都在哭」，之後她又被該名科長約談，科長說要在8月底將她調到另一個單位，好讓她喘口氣，並期盼原PO在2個禮拜內將移交的工作，從近1千件的趕至剩1百件，科長還道，他們從前都是工作到半夜11、12點，語畢又批評說再不把原PO調到別單位，原PO會將她目前待的單位「弄到爆掉」，接著威脅原PO調到別單位前若剩太多案件，不僅接手的人會不滿，名聲也會變很不好，讓原PO相當害怕，也覺得痛苦，卻又懷疑是不是自己「太草莓」，也進一步指出，雖然同辦公室的股長也有持續協助她，但工作還是趕不完。

許多網友分享自己或身邊的人擔任書記官的經歷，「剛進第一年我也是到爛股，還好有學姊願意假日來加班一起幫我分擔做，但我也是哭到不行」、「最近真的很多詐騙案，會很無力，我們盡力就好」、「書記官真的很慘，法院跟地檢的底層勞動力，比約聘人員還慘，累得要死要活，還不能擺爛，被長官使喚來使喚去的」、「辛苦妳了……我姊也是書記，分派到北部。每天她都在負能量，雖然不會講負面話，但從她發的文章內容都可以看出她好累，真心疼」。

有網友則提供建議，「書記官文件做不完應該是大家的共病，先理出工作順序拿出標籤貼分類」、「我朋友之前也是書記官，聽說每天都要加班到晚上8、9點，每天事情也是很多做不完。後來受不了離職了，現在考上銀行過得很滋潤！供參」。

也有同樣在法院工作的法官助理，透露工作的壓力，「加油，我之前當法助也是幾乎每天都加班到9點起跳，週末再去個半天以上，連假也會進辦公室，但是事情還是做不完。更糟的是幾乎每天都被法官罵，請病假還被質疑裝病、用考績威脅。常常被老闆奪命連環call、電話接起來就批哩啪啦一頓罵，之後聽見電話響就恐慌緊張，嚴重的時候真的會跑去吐」、「現在是在法院工作的小小法助，經常感慨同股書記官的工作負荷，在法院工作做不完是很正常的」。