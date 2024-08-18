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他應徵客運司機遭拒 原因是「長髮」不合規！網看照全挺資方

聯合新聞網／ 綜合報導
網友去面試客運公司職缺，卻因為髮型遭拒。 示意圖／ingimage
網友去面試客運公司職缺，卻因為髮型遭拒。 示意圖／ingimage

依法規定，雇主聘僱員工不可因性別、年齡等而有所歧視，一名長髮的男子近日到客運公司應徵，想不到主管一看到他，便因為他的髮型不符規定，而拒絕錄取。男子不解表示，「我不是在當兵也不是坐牢，上次法規有髮禁時還是戒嚴時期了，這算是容貌歧視嗎？」，想不到其他網友看到他附上的照片，卻力挺資方主張，建議他要配合公司形象，才有可能得到工作。

根據就業服務法第五條規定，為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他近日到某客運公司面試，到了現場並填完應徵資料，面試主管一看到他，就表示「你的髮型不行，要把頭髮理正常，才能來上班」，他反問「怎樣的髮型才叫做正常？」，主管只回答「不能染，要正常一點」。

該網友不解表示，「我不是在當兵也不是坐牢，上次法規有髮禁時還是戒嚴時期了」，主管則說「公司對容儀部分很要求，我如果知道你的頭髮是這樣，我也不會浪費你的時間」，一番經歷讓他相當無奈，「這算是容貌歧視嗎？」根據原PO提供的照片可見，他的頭髮較長，甚至可以綁出包頭，額頭兩邊則是剃光的髮型，他好奇問，「這樣的造型其實街上也不少見吧？」

其他網友分為兩派，有人力挺他，「滿好看的啊」、「髮型很俐落」、「還是你戴假髮」、「沒事，看下一間有沒有反應，或者履歷就乾脆換上這髮型的照片投遞」。

不過也有人留言，「扯什麼戒嚴，紐約洋基也有這規定，你要不要去罵他們啊？」、「畢竟是要去規定很多的公司工作，他們的規定就擺在那，除非你真的很想要他們的職缺而改變髮型或是造型，不然就換一間能夠尊重你的髮型、你的個人特色的公司吧」、「他可以什麼都不用說直接刷掉，跟你說是還給你機會去整理，人家也沒欠你一份工作」、「要能配合公司形象要求再去找工作」。

有網友以客人觀點留言表示，「如果是司機或剪票人員留這種髮型，我是客人的話會覺得有點可怕，內勤應該沒差，你如果檢舉可能也不會成立，因為對方沒有確實說理由」、「公司規定就是那樣，客運搭很久了，確實沒看過跟你同款髮型的司機」。

客運 爆怨公社 面試 髮型

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