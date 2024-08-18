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他怨新人時期最討厭聽到「這4字」 全網有感：心理壓力大

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論新人時期最討厭聽到的話，照片為上班族示意圖。聯合報系資料照
網友討論新人時期最討厭聽到的話，照片為上班族示意圖。聯合報系資料照

剛換工作的新人時期，總是會遇到一些比較不熟悉的業務需要克服，此時若遇到友善的公司前輩，對新人而言會有很大幫助。網友討論「新人時期最討厭聽到什麼話？」，有人直呼最討厭聽到「你覺得呢？」，並抱怨主管或同事都會說「有不懂的一定要問」，問了以後又被反問意見，讓人無所適從。

一名女網友在論壇Dcard發文詢問「大家在新人時期最討厭聽到什麼話？」她表示，近期剛換工作，上一份工作做了六年，最近剛轉職是個菜鳥，因為自己曾經帶過新人，所以也知道遇到不懂的地方要先詢問，加上到新環境遇到主管或帶人同事也都一定會說「有不懂的一定要問」，然而每次真的遇到不懂或沒遇過的問題，請教前輩以後，卻經常會被反問「妳覺得呢？」，讓她覺得非常惱火。

該網友說，聽到「妳覺得呢？」真的會感到很無奈。她表示，「如果我可以覺得出來，我到底幹嘛問呢？你們最討厭聽到哪句話呢？大家都怎麽熬過新人時期的？」

有人有類似經驗並留言，「超白癡，我遇到的跟妳一模一樣，說不會的要問，問了又說要自己想，不要用你的問題來反問我！我會就不用問你了好嗎？」

其他人也紛紛留言自己最討厭的話，「『來！這部分我先跟妳說個大概，妳也不需要去記，下次遇到我再更詳細的說明』，然後下次『這部分我有講過了啊，妳怎麼沒記？』，真是謝囉』、「我最討厭的話是『看你啊，你覺得該怎麼樣就怎麼樣做』」、「這裡是職場不是學校，我沒有義務教你」、「『都來多久了』，X！你們根本沒教過」、「『你主管沒教你嗎？』阿就沒有啊，笑死」、「『上次已經說過一次了，我現在跟你講第二次』，很計較講幾次，完全無法同理新人剛接手一堆事情的手忙腳亂，講這種話更造成心理壓力」。

還有人留言，「自以為我什麼都會，不交代清楚後出事又在那邊怪東怪西說『你怎麼都不知道』，直接讓老闆缺人，自己做到死」、「出社會一年左右被說：你怎麼做事還跟個大學生一樣」、「遇過一個主管最愛講：妳懂這個邏輯嗎？是妳的邏輯還是我的邏輯，主觀意識也太強」、「各種反問句每聽一次就想揍人一次」、「掛著晚娘臉說出的每一句話」。

Dcard 主管 大學生 新人

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