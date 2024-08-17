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還輸高雄台南！台中薪水「六都」最低…內行人揭2關鍵：不意外

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台中市七期重劃區，周邊豪宅林立。記者趙容萱攝影／報系資料照
圖為台中市七期重劃區，周邊豪宅林立。記者趙容萱攝影／報系資料照

台中為台灣第二大城市，同時也是中部消費力最高的地區，但一名網友不解，為何台中薪水，在六都中居然是墊底，甚至不如台南、高雄？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台中薪水這麼低的原因是什麼？」為題，指出台中是全台第二大城市，位於中彰投生活圈，房地產、消費力都很強，結果薪水在六都卻墊底，還輸給台南跟高雄，讓他相當好奇「原因是什麼？」。

貼文一出後，許多人認為是產業結構問題，紛紛表示「台中傳產家族企業超多的啦」、「傳產老闆摳門，服務業普遍低薪，中科某些上市大公司也摳」、「產業結構問題，合法主流是傳產，但一家比一家薪水還要爛＋福利差，灰色產業的就超級有錢，當然奢侈消費就撐得起來」、「傳產跟服務業多的關係，台中的正當管道薪資收入主要是靠中科拉起來的，其他看起來有錢的，要嘛是傳產家族，不然就是做黑的」。

此外，也有部分網友指出，台中地下經濟很活絡，紛紛回應「地下經濟不用繳稅，當然平均就低了」、「認真說，台中的地下經濟很活絡，很常看到年紀輕輕刺龍刺鳳戴金項鍊，買東西都是一整疊鈔票拿出來點錢」、「七期地下經濟，不要以為開玩笑，去新光遠百都是少年董仔，用現金買精品付錢」、「夢中的紅黑金黃賭毒都是地下經濟，可能連勞保都沒，當然低薪吧？」。

事實上，根據主計總處2023年公布的最新調查，2022年全年總薪資，六都排名分別為台北市91.4萬、桃園市72.2萬、新北市66.5萬、台南市66.8萬、高雄市65.6萬、台中市62.7萬，台中市位居末座。

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