快訊

國家級警報發一次要4000萬元？立委解惑「1原因」免花錢

假帳案打亂藍白合反惡罷 謝國樑想邀柯文哲同台遭藍阻

議員爆都發局曾提醒京華城案涉圖利 柯文哲反嗆搏聲量

收到面試邀約「問這問題」秒被打槍！網友全大讚：恭喜避雷

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期收到面試邀約，先在線上詢問起薪、工作時間，對方一開始大方回覆，於是他進一步詢問輪班的詳細工作時間，對方竟拒絕透露，還直接取消面試，讓他相當傻眼。示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期收到面試邀約，先在線上詢問起薪、工作時間，對方一開始大方回覆，於是他進一步詢問輪班的詳細工作時間，對方竟拒絕透露，還直接取消面試，讓他相當傻眼。示意圖／Ingimage

你找工作有遇過這樣的經驗嗎？一名網友分享，近期收到面試邀約，先在線上詢問起薪、工作時間，對方一開始大方回覆，於是他進一步詢問輪班的詳細工作時間，對方竟拒絕透露，還直接取消面試，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「面試被取消…」為題，指出近期收到一間公司的面試邀約，詢問公司「能先了解新人起薪與工作時長嗎？」，對方一開始大方回覆，「起薪31000元，要扣勞健保自付額，分早班、中班、全日班，三班都要輪到」。

原PO再問，「三班分別的上班時間是幾點到幾點呢？」，對方卻直接回答「我取消面試好了，不想在訊息回覆，謝謝」，甚至取消面試後，還留下「？？」的訊息，讓原PO相當傻眼，也好奇指出「問薪水跟工作時間很失禮嗎？」。

貼文一出後，多數網友給出解答，紛紛表示「因為人家違法了，講太細會被你檢舉啊」、「除非是大公司，不然不敢回答的，感覺都是屎缺」、「看到第一句就知道是個屎缺了，不做也好」、「人資並不喜歡太聰明的人，尤其是在勞基法這方面有一定瞭解的，你問這麼多，他們當然會覺得找你來很麻煩」、「若工作待遇有違法的話，不可能留訊息給你抓把柄」、「看HR就知道這公司素質，別去」。

人資 薪水 面試

延伸閱讀

想賺錢「讀法不如讀商」？ 律師揭行業內幕：與幻想發家致富相差甚遠

她列「這些原因」籲別進旅行社工作 過來人點頭：真的血汗

努力學習卻被前輩批沒「quality」 科技業菜鳥挫折淚訴：壓力真的好大

薪資、福利佳她卻想離職 眾人見原因羨慕：快把位子讓出來

相關新聞

還輸高雄台南！台中薪水「六都」最低…內行人揭2關鍵：不意外

台中為台灣第二大城市，同時也是中部消費力最高的地區，但一名網友不解，為何台中薪水，在六都中居然是墊底，甚至不如台南、高雄？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

收到面試邀約「問這問題」秒被打槍！網友全大讚：恭喜避雷

你找工作有遇過這樣的經驗嗎？一名網友分享，近期收到面試邀約，先在線上詢問起薪、工作時間，對方一開始大方回覆，於是他進一步詢問輪班的詳細工作時間，對方竟拒絕透露，還直接取消面試，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

想賺錢「讀法不如讀商」？ 律師揭行業內幕：與幻想發家致富相差甚遠

律師是許多人夢寐以求的職業，但是否能如同想像中的一樣賺大錢？一名資深律師發文，指出現在律師行業賺不了太多錢，「卷的很厲害」，跟自己當初幻想的發家致富相差甚遠，並勸告要入行的法律人「卷來卷去，不如做好自己，走在自己的時區，隨心，讀好自己的書就好了」。

她列「這些原因」籲別進旅行社工作 過來人點頭：真的血汗

日前一名網友在論壇指出，自己在台北市一家旅行社工作遇到一些不合理的狀況。首先，是責任制加班，加班沒有加班費，只有補休，且同事下班時間到都繼續加班，不敢走人；其二是無理的工作要求，例如需要二至三個工作天完成的事情，主管會在週五交代，但要求週一中午前就要完成工作；第三是無完整教育訓練、無意願教新人，新人一天中超過一半的時間都被無視，不然就是被丟一堆資料自己看。貼文一出，有相關經驗的網友紛紛表示認同。

薪資、福利佳她卻想離職 眾人見原因羨慕：快把位子讓出來

能找到「錢多、事少、離家近」的工作，是不少人的夢想，但有一名女網友透露目前所待的公司福利好、薪資也能接受，但自己所負責的工作比較單調，以至於事情處理完後常常不知道要幹嘛，時間一久也讓她猶豫是該轉換跑道還是繼續留著。貼文一出，多數人都勸她別衝動。

不想被遣返！外籍移工李斯靠著非自願離職書「諫逐客書」…挽回老闆的心

古代沒有完善的勞基法，當然也不會有資遣費或各種保障，尤其在動盪不安的戰國時代，找工作更是不容易吶！這時候我們可以看看李斯的〈諫逐客書〉，這篇文章讓他從一個即將中年失業的外籍勞工，成功逆轉勝二度就業！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。