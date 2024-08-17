收到面試邀約「問這問題」秒被打槍！網友全大讚：恭喜避雷
你找工作有遇過這樣的經驗嗎？一名網友分享，近期收到面試邀約，先在線上詢問起薪、工作時間，對方一開始大方回覆，於是他進一步詢問輪班的詳細工作時間，對方竟拒絕透露，還直接取消面試，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在Dcard以「面試被取消…」為題，指出近期收到一間公司的面試邀約，詢問公司「能先了解新人起薪與工作時長嗎？」，對方一開始大方回覆，「起薪31000元，要扣勞健保自付額，分早班、中班、全日班，三班都要輪到」。
原PO再問，「三班分別的上班時間是幾點到幾點呢？」，對方卻直接回答「我取消面試好了，不想在訊息回覆，謝謝」，甚至取消面試後，還留下「？？」的訊息，讓原PO相當傻眼，也好奇指出「問薪水跟工作時間很失禮嗎？」。
貼文一出後，多數網友給出解答，紛紛表示「因為人家違法了，講太細會被你檢舉啊」、「除非是大公司，不然不敢回答的，感覺都是屎缺」、「看到第一句就知道是個屎缺了，不做也好」、「人資並不喜歡太聰明的人，尤其是在勞基法這方面有一定瞭解的，你問這麼多，他們當然會覺得找你來很麻煩」、「若工作待遇有違法的話，不可能留訊息給你抓把柄」、「看HR就知道這公司素質，別去」。
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