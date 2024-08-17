收到面試邀約「問這問題」秒被打槍！網友全大讚：恭喜避雷

律師是許多人夢寐以求的職業，但是否能如同想像中的一樣賺大錢？一名資深律師發文，指出現在律師行業賺不了太多錢，「卷的很厲害」，跟自己當初幻想的發家致富相差甚遠，並勸告要入行的法律人「卷來卷去，不如做好自己，走在自己的時區，隨心，讀好自己的書就好了」。

2024-08-16 16:56