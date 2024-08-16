快訊

07:35規模6.3地震參數更新 氣象署更正：為花蓮0403餘震

中元普渡拜飲料別再戳洞！7歲兒教插香新招 爸：活36年沒想到

「最低工資法」今年元月上路 首次最低工資審議會9月4日登場

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部。 圖／聯合報系資料照
勞動部。 圖／聯合報系資料照

最低工資法」今年元月上路，首次的最低工資審議會將於9月4日登場。勞動部何佩珊日前受訪曾說，過去基本工資調幅約3%到4%，最低工資調升是趨勢，尤其今年消費者物價指數（CPI）高漲，物價上漲因素將是審議考量重點。

今年基本工資時薪183元、月薪為2萬7470元。最低工資法上路後，除法律位階提高，明確審議應參採、得參採指標，另一項新作法是設立跨領域研究小組先行評估機制，由學者專家及部會代表就審議指標數據的變動幅度與未來變化綜合評估，作成研究報告及最低工資調整建議，提供審議會參考。

由於軍公教明年將調薪3%，行政院長卓榮泰日前接受媒體專訪時說，政府不會漏掉勞工，更提及賴總統已指示研議調整多少比例能讓社會安定，同時符合產業財務負擔及勞工生活需求。勞長何佩珊更早前也曾表態，最低工資調升是趨勢。外界預料明年最低工資調幅將不低於3%，勞團甚至喊話至少4%起跳。

勞動部條平司司長黃維琛說，最低工資審議會將於9月4日早上10點於勞動部召開，今天已經將開會通知、最低工資研究小組報告寄發給最低工資審議委員。

何佩珊 勞動部 最低工資法

延伸閱讀

何佩珊籲工地設置降溫三寶 加強熱危害預防

影／缺工導致勞工年齡偏高 何佩珊籲雇主防範職場熱危害

何佩珊：長線布局解台電缺工 郭智輝：感謝建議

8.6萬失聯移工…越南逃逸「集團化」最嚴重 勞長：將跟來源國協商

相關新聞

07:35規模6.3地震參數更新 氣象署更正：為花蓮0403餘震

今天上午7時35分台灣東部海域發生芮氏規模6.3地震，最大震度4級。中央氣象署原先研判為獨立事件，稍早進一步更新表示，將...

「最低工資法」今年元月上路 首次最低工資審議會9月4日登場

「最低工資法」今年元月上路，首次的最低工資審議會將於9月4日登場。勞動部長何佩珊日前受訪曾說，過去基本工資調幅約3%到4...

雨彈升級轟全台！19縣市豪大雨狂炸至晚間 2地慎防大雷雨

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今天嘉義縣地區及新竹縣、苗栗縣、雲林縣山區有局部大雨或豪雨，台灣各地...

非洲以外第1國！瑞典發現M痘新變異株 疾管署發醫界通函

近期國內外M痘（舊稱：猴痘）都在升溫，世界衛生組織2度宣布為「國際關注公共衛生緊急事件」，瑞典也成為非洲以外首個出現新突...

少女搭公車遺失錢包身無分文 美麗奇蹟接連上演

台灣最美的風景果然是人！有一名17歲少女日前不小心將生活費遺落在公車上，下車後才發現只剩手機，身無分文，連已經沒錢的悠遊卡要儲值也無法。 少女趕緊聯絡剛剛搭乘307公車所屬的臺北客運公司，客運公司告

UAV導入邊坡科技巡檢 東部3路段以落石彈跳分析防災

0403地震、凱米颱風接連重創蘇花路廊，交通部公路局表示，因應極端氣候檢討邊坡維護管理機制，利用UAV導入邊坡科技巡檢制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。