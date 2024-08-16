「最低工資法」今年元月上路 首次最低工資審議會9月4日登場

「最低工資法」今年元月上路，首次的最低工資審議會將於9月4日登場。勞動部長何佩珊日前受訪曾說，過去基本工資調幅約3%到4%，最低工資調升是趨勢，尤其今年消費者物價指數（CPI）高漲，物價上漲因素將是審議考量重點。

今年基本工資時薪183元、月薪為2萬7470元。最低工資法上路後，除法律位階提高，明確審議應參採、得參採指標，另一項新作法是設立跨領域研究小組先行評估機制，由學者專家及部會代表就審議指標數據的變動幅度與未來變化綜合評估，作成研究報告及最低工資調整建議，提供審議會參考。

由於軍公教明年將調薪3%，行政院長卓榮泰日前接受媒體專訪時說，政府不會漏掉勞工，更提及賴總統已指示研議調整多少比例能讓社會安定，同時符合產業財務負擔及勞工生活需求。勞長何佩珊更早前也曾表態，最低工資調升是趨勢。外界預料明年最低工資調幅將不低於3%，勞團甚至喊話至少4%起跳。

勞動部條平司司長黃維琛說，最低工資審議會將於9月4日早上10點於勞動部召開，今天已經將開會通知、最低工資研究小組報告寄發給最低工資審議委員。