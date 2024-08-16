想賺錢「讀法不如讀商」？ 律師揭行業內幕：與幻想發家致富相差甚遠

律師是許多人夢寐以求的職業，但是否能如同想像中的一樣賺大錢？一名資深律師發文，指出現在律師行業賺不了太多錢，「卷的很厲害」，跟自己當初幻想的發家致富相差甚遠，並勸告要入行的法律人「卷來卷去，不如做好自己，走在自己的時區，隨心，讀好自己的書就好了」。

一名律師在Dcard發文，表示自己已經入行邁入10年了，演的「光鮮亮麗」是律師所必備的技能，尤其自行創業的，無論過得有多差也要「打腫臉充胖子」，就算這個月沒業績也要對外宣稱自己辦過很多案例，「一開始也會相信自己的同學、朋友好光鮮亮麗，但這行做久了，才發現大家都在騙你」。

原PO透露，這一行大家都是「騙來騙去」，本質跟安麗和保險業差不多，「卷（競爭）」得非常厲害，這幾年開始搞專利、搞會計結合法律、搞一堆有的沒的、重視碩士經歷、重視外文、科技化，「只是更驗證了這一行賺不了當初考進法律系認為的薪水，只好繼續卷起來而已」。

原PO接著表示，他現在年薪150萬元左右，無論是自行開業還是頂尖受僱，最極限的薪資大約就是300萬，而且300萬就是這行的前5%，並且是極為節省的算法，原PO諷刺地表示，「我同學我老闆說隨便都500萬啪啪的，從我剛畢業到現在講法都沒變，至少也加個通膨嘛」。

因此原PO提醒剛入行的法律人，「光鮮亮麗是每個律師入行所需學的第一課，所以虛言虛語就別相信了」，卷來卷去不如做自己就好，走在自己的時區，隨心，讀好自己的書就好了，別人不重要。

此文一出立刻引起熱議，不少人同意原PO的觀點，認為十分中肯，「所言很實在，感謝」、「太真實了，推爆」、「哭了，當初應該讀商院」、「我想說，為什麼我出生就輸在起跑點，莫忘世人苦人多，世人多迷信包裝」、「所以CP值最高的作法還是找份很涼又穩定的法務缺，早上當沖賺業外收入，下午看書充實自己，五點下班回家陪另一半跟小孩」。

不過也有人持相反意見，認為年薪300萬元已經很多了，「2、300萬也不錯了吧，基本上衣食無缺還綽綽有餘了，除非你想像黃仁勳那種真的有錢到靠北，那一開始就不該走一類，應該直接去對岸當明星」、「300（萬）很不錯了啦，台灣年薪中位才50（萬）而已」。