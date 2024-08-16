無薪假4617人 金屬機電2廠商各通報百人實施

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施人數稍微推升達4617人，勞動部說，製造業有2家廠商各申請百人實施，而花蓮因0403地震新增12家61人實施。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計268家、實施人數4617人，與上期實施家數248家、實施人數4437人相比，這次家數增加20家，人數增加180人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉今天告訴中央社記者，這次人數新增主要在製造業，其中金屬機電工業有2家廠商各新增100人實施減班休息，2家廠商分別為工具機相關以及自行車零組件相關。

王金蓉也說，這兩家都是曾經實施過減班休息後停止，這次又來申請實施，主要原因是外銷訂單減少，目前看起來製造業實施減班休息都是各別事業單位經營狀況。

另外，根據數據顯示，這次花蓮地區也有新增12家共61人實施減班休息，共有56家560人正在放無薪假。

王金蓉說，花蓮地區實施的都是小型事業單位，有包含遊覽車租賃業、旅行社、住宿餐飲業等，推測應是與0403地震有關，後續會持續關注。