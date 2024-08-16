快訊

07:35規模6.3地震參數更新 氣象署更正：為花蓮0403餘震

中元普渡拜飲料別再戳洞！7歲兒教插香新招 爸：活36年沒想到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

薪資、福利佳她卻想離職 眾人見原因羨慕：快把位子讓出來

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的工作內容較為單調，因此即便薪資福利再好，也讓她沒有成就感，猶豫是該離職或繼續留下來。 示意圖／ingimage
原PO的工作內容較為單調，因此即便薪資福利再好，也讓她沒有成就感，猶豫是該離職或繼續留下來。 示意圖／ingimage

能找到「錢多、事少、離家近」的工作，是不少人的夢想，但有一名女網友透露目前所待的公司福利好、薪資也能接受，但自己所負責的工作比較單調，以至於事情處理完後常常不知道要幹嘛，時間一久也讓她猶豫是該轉換跑道還是繼續留著。貼文一出，多數人都勸她別衝動。

這名女網友在Dcard發文表示，自己是做行銷工作，進公司已經兩年半了，福利還算不錯，月薪大概44K，有年中紅利跟年終獎金，而且還供應午餐跟下午茶。只不過即便福利再好，她卻因為自己的工作內容比較單調、簡單，常常事情做完後，會有一大半的時間不知道要做什麼，久了便缺乏成就感。

原PO覺得這樣做下去好像沒意義，但又擔心外面的就業環境沒有很好，怕離職後會找不到比現在更好的工作，所以非常掙扎要離開還是繼續留下來。

她曾想過下班後進修，但每次工作完回到家就很累，完全提不起勁，而公司裡每個座位都是開放的，經過都會看得到其他人在做什麼，因此想在公司裡找時間進修也不可能。原PO無奈地表示，「簡單來說，貪圖目前的安逸，但又怕太過安逸，失去了進修行銷的敏銳與專業，怕之後離職時沒有新技能跟好的成果去找工作」。

貼文一出，多數人都勸原PO別輕易離職，「先不要離開，真的！現在大環境工作不太好找，學好其他技能或興趣，再來討論這個問題」、「別離！除非有更好的」、「應該說妳能不能夠確定自己找到工作可以培養專業技能的，能的話再離」、「不要衝動離職，先思考一下如果裸辭，沒有工作又不停面試、每月開銷只出不進、待業的壓力這些，能扛得住嗎？」、「同為行銷人，千萬不要離開！不當管理職的前提下，妳的薪水已經算很頂的了」。

還有不少網友搶著要原PO的工作，「這工作很多人都想要啊」、「離職！跟我說哪一間，先卡位，我需要這樣的工作」、「要離職記得發文我要應徵」、「快點離職，把位子讓出來」、「離職！告訴我哪間，我去應徵」、「離職請通知我好嗎？我一樣做行銷，身兼多職薪水只有30k，每天就像一顆陀螺」。

薪資 離職

延伸閱讀

他為什麼放棄夢幻工作？ 面試平台揭招募「三大地雷」

太敏感？他LINE上問1問題秒被取消面試 眾人安慰：恭喜避雷

黃珊珊辭中央委員 黃瀞瑩：拍拍屁股走人有比較好？

彰化縣府秘書長由蔡明娟接任 青發及農業處長也離職

相關新聞

她列「這些原因」籲別進旅行社工作 過來人點頭：真的血汗

日前一名網友在論壇指出，自己在台北市一家旅行社工作遇到一些不合理的狀況。首先，是責任制加班，加班沒有加班費，只有補休，且同事下班時間到都繼續加班，不敢走人；其二是無理的工作要求，例如需要二至三個工作天完成的事情，主管會在週五交代，但要求週一中午前就要完成工作；第三是無完整教育訓練、無意願教新人，新人一天中超過一半的時間都被無視，不然就是被丟一堆資料自己看。貼文一出，有相關經驗的網友紛紛表示認同。

薪資、福利佳她卻想離職 眾人見原因羨慕：快把位子讓出來

能找到「錢多、事少、離家近」的工作，是不少人的夢想，但有一名女網友透露目前所待的公司福利好、薪資也能接受，但自己所負責的工作比較單調，以至於事情處理完後常常不知道要幹嘛，時間一久也讓她猶豫是該轉換跑道還是繼續留著。貼文一出，多數人都勸她別衝動。

不想被遣返！外籍移工李斯靠著非自願離職書「諫逐客書」…挽回老闆的心

古代沒有完善的勞基法，當然也不會有資遣費或各種保障，尤其在動盪不安的戰國時代，找工作更是不容易吶！這時候我們可以看看李斯的〈諫逐客書〉，這篇文章讓他從一個即將中年失業的外籍勞工，成功逆轉勝二度就業！

他為什麼放棄夢幻工作？ 面試平台揭招募「三大地雷」

近日，匿名面試心得分享平台《面試趣》一則面試經驗分享登上了兌換排行榜。一位求職者通過三個月、五輪以上面試後，最終放棄了知...

Z世代求職跟你想的不一樣 九成重視這件事

日前有網友在知名社群論壇發文「Z世代是不是容易職業倦怠」，該文提到身為1997年末的原Po，看到有些前輩說工作8、9年職...

Z世代求職意向出爐 最先看薪資、九成追求工作生活平衡

日前有網友在知名社群論壇發文「Z世代是不是容易職業倦怠」，該文提到身為1997年末的原Po，看到有些前輩說工作8、9年職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。