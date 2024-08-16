薪資、福利佳她卻想離職 眾人見原因羨慕：快把位子讓出來

能找到「錢多、事少、離家近」的工作，是不少人的夢想，但有一名女網友透露目前所待的公司福利好、薪資也能接受，但自己所負責的工作比較單調，以至於事情處理完後常常不知道要幹嘛，時間一久也讓她猶豫是該轉換跑道還是繼續留著。貼文一出，多數人都勸她別衝動。

這名女網友在Dcard發文表示，自己是做行銷工作，進公司已經兩年半了，福利還算不錯，月薪大概44K，有年中紅利跟年終獎金，而且還供應午餐跟下午茶。只不過即便福利再好，她卻因為自己的工作內容比較單調、簡單，常常事情做完後，會有一大半的時間不知道要做什麼，久了便缺乏成就感。

原PO覺得這樣做下去好像沒意義，但又擔心外面的就業環境沒有很好，怕離職後會找不到比現在更好的工作，所以非常掙扎要離開還是繼續留下來。

她曾想過下班後進修，但每次工作完回到家就很累，完全提不起勁，而公司裡每個座位都是開放的，經過都會看得到其他人在做什麼，因此想在公司裡找時間進修也不可能。原PO無奈地表示，「簡單來說，貪圖目前的安逸，但又怕太過安逸，失去了進修行銷的敏銳與專業，怕之後離職時沒有新技能跟好的成果去找工作」。

貼文一出，多數人都勸原PO別輕易離職，「先不要離開，真的！現在大環境工作不太好找，學好其他技能或興趣，再來討論這個問題」、「別離！除非有更好的」、「應該說妳能不能夠確定自己找到工作可以培養專業技能的，能的話再離」、「不要衝動離職，先思考一下如果裸辭，沒有工作又不停面試、每月開銷只出不進、待業的壓力這些，能扛得住嗎？」、「同為行銷人，千萬不要離開！不當管理職的前提下，妳的薪水已經算很頂的了」。

還有不少網友搶著要原PO的工作，「這工作很多人都想要啊」、「離職！跟我說哪一間，先卡位，我需要這樣的工作」、「要離職記得發文我要應徵」、「快點離職，把位子讓出來」、「離職！告訴我哪間，我去應徵」、「離職請通知我好嗎？我一樣做行銷，身兼多職薪水只有30k，每天就像一顆陀螺」。