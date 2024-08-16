她列「這些原因」籲別進旅行社工作 過來人點頭：真的血汗

日前一名網友在論壇指出，自己在台北市一家旅行社工作遇到一些不合理的狀況。首先，是責任制加班，加班沒有加班費，只有補休，且同事下班時間到都繼續加班，不敢走人；其二是無理的工作要求，例如需要二至三個工作天完成的事情，主管會在週五交代，但要求週一中午前就要完成工作；第三是無完整教育訓練、無意願教新人，新人一天中超過一半的時間都被無視，不然就是被丟一堆資料自己看。貼文一出，有相關經驗的網友紛紛表示認同。

該名網友在Dcard以「工作心得 千萬不要進旅行社！！！」為題發文，透露自己在一家旅行社待了三個月，工作期間受過不合理的待遇。

原PO指出面試時資方有說不用加班，但實際進公司卻發現同事都不敢準時下班，因為這樣做會被同事問，「你有那麼趕著離開嗎？」原PO更說，自己進了公司才知道這份工作是責任制，加班不會被給付加班費，只有補休。

原PO也提到，在這家旅行社期間常常被下達不合理的要求，例如：主管在週五下午交代需二至三個工作天完成的事，卻要在週一中午前交出成果，沒準時完成就會被主管訓話，要求無論是加班還是假日做，都要如期完成。

原PO在文末更補充，資方明明在面試時說很願意培訓新人，工作期間卻沒有完整教育訓練，推測是因為部門人力沒有足夠到能應付所有公事，以致於無多餘的時間培訓新人，原PO說明一天表定工作八小時，有三分之二時間都被晾在一旁，或者是前輩會直接丟一堆資料要原PO自己看，並說有問題再問。

許多網友分享自己待在旅行社工作的經驗，其中有不少人待不下去，「旅行社很多都這樣，慶幸已離開」、「已上岸，真的待不下去」、「曾經做過旅行社業務＋1，完全認同第三點，這是我出社會的第一份工作，什麼都不懂也沒人願意教，資源也不給，還要我在一個月內生出業績來」、「旅遊業常態，已上岸。帶小房間是比較給面子了，之前公司直接當眾吼人或拍桌，吼到全公司都聽到」、「旅行社還要被強制假日配合各大小旅展站櫃，沒加班費、補休（連總機妹妹都要），真的血汗」、「是同業，只能說快逃，不要對旅遊業抱有什麼期待。奧客人、煩人的客戶，有時候同業反而更為難同業，旅行社作為航空公司、飯店和同業、客戶、直客中間的夾心餅乾，要做到面面俱到」、「旅行社真的一大堆加班狂魔，把自己份內的工作準時完成準時下班還會被那些加班狂魔碎嘴甚至跑去跟老闆告狀」，但也有人持不同看法，「每家不一樣吧，像我待的就還不錯」。